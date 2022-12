Game Awards 2022: Die wichtigsten Trailer und Neuankündigungen

Zahlreiche Spielefirmen haben die Game Awards 2022 genutzt, um ihre neuen Trailer und Ankündigungen einem großen Publikum zu unterbreiten, während zwischendurch immer mal wieder ein paar Auszeichnungen verteilt wurden. Heise online hat die wichtigsten Neuigkeiten zusammengetragen.

Trailer zu "Dune Awakening"

Das Online-Spiel "Dune Awakening" wurde auf der Gamescom angekündigt, nun gibt es einen ersten In-Engine-Trailer. Spielort ist der Wüstenplanet Arrakis aus Frank Herberts Sci-Fi-Universum. "Tausende" Spielerinnen und Spieler sollen sich eine Wüstenwelt teilen, versprechen die Entwickler auf der Steam-Seite des Spiels. Im Video ist davon noch nichts zu sehen, das Design der Figuren und Vehikel erinnert aber stark an den Film "Dune" von 2021. "Dune Awakening" ist nach dem Strategiespiel "Dune Spice Wars" das zweite "Dune"-Spiel von Publisher Funcom. Finanziert wird die Entwicklung unter anderem von 1,6 Millionen Euro aus der Spieleförderung des Bundes.

Trailer zu "Dune Awakening"

Erstes Gameplay aus "Star Wars Jedi Survivors"

Der Poncho ist weg: In Teil 2 von EAs "Star Wars Jedi"-Reihe darf Hauptfigur Cal Kestis endlich vernünftige Klamotten tragen. Im ersten Gameplay-Trailer stellt EA außerdem verschiedene Lichtschwerttypen zur Schau, zwischen denen Cal nun offenbar auswählen kann: Neben dem normalen Lichtschwert gibt es ein zweihändiges Exemplar und eine Version mit Handschutz im Stile von Kylo Rens Waffe. Außerdem kann Cal zwei Lichtschwerer gleichzeitig schwingen. Ansonsten erinnert das Spieldesign im Video noch stark an Teil 1. "Star Wars: Jedi Survivor" soll am 17. März für PC, Playstation 5 und Xbox Series X erscheinen.

Trailer zu "Star Wars: Jedi Survivor" (Quelle: Respawn)

"Baldur's Gate 3" kommt im August

Das Rollenspiel "Baldur's Gate 3" soll im kommenden August auf den Markt kommen. Ein neues Video stellt außerdem die imposante Grafik des neuen Serienablegers zur Schau und zeigt erstmals die titelgebende Stadt aus dem D&D-Unviersum. Für die Early-Access-Version arbeitet Larian an Patch 9, zu dem das belgische Studio am 14. Dezember gemeinsam mit Game-Awards-Host Geoff Keighley mehr Details veröffentlichen möchte.

Trailer zu "Baldur's Gate 3" (Quelle: Larian Studios)

"Death Stranding 2" angekündigt

Hideo Kojima und sein Studio Kojima Productions machen da weiter, wo sie aufgehört haben: Mit "Death Stranding". In "Death Stranding 2" schlüpfen Norman Reedus und Léa Seydoux in die Rollen der zwei Hauptfiguren, auch Elle Fanning, Shioli Kutsuna und Troy Baker gehören zur Besetzung. Mehr ist über das Spiel derweil nicht bekannt, auch einen Release-Termin gibt es nicht. Als Plattform wird bislang nur die Playstation 5 gelistet.

Trailer zu "Death Stranding 2" (Quelle: Kojima Productions / The Game Awards)

FromSoftware entwickelt "Armored Core VI"

Das japanische Entwicklerstudio FromSoftware will 2023 mit "Armored Core VI: Fires of Rubicon" ein neues Spiel veröffentlichen. Der mittlerweile sechste Hauptteil der "Armored Core"-Serie folgt damit auf "Elden Ring", das bei den Game Awards als bestes Spiel 2022 ausgezeichnet wurde. "Armored Core VI: Fires of Rubicon" soll für Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series X, Xbox Series S und Xbox One erscheinen, auch eine Windows-Version ist in Arbeit. Zu den Inhalten ist noch wenig bekannt.

Trailer zu "Armored Core VI: Fires of Rubicon" (Quelle: Bandai Namco)

"Diablo 4" kommt im Sommer

Blizzard will sein Action-Rollenspiel "Diablo 4" am 6. Juni 2023 für Windows, Xbox Series X/S, Xbox One, Playstation 4 und Playstation 5 veröffentlichen. Ein neues Render-Video gibt einen Vorgeschmack auf die Story des neuen "Diablo"-Ablegers, der auch grafisch wieder an die erwachsenen Themen des zweiten Teils anknüpft. Einem Bericht der Washington Post zufolge befürchten derweil viele Blizzard-Angestellte, dass Überstunden nötig sind, um den anvisierten Launch-Termin zu halten.

Trailer zu "Diablo 4" (Quelle: Blizzard)

"Horizon: Forbidden West" bekommt Erweiterung

"Forbidden West" ging bei der Preisverleihung der Game Awards leer aus. Immerhin hat Entwickler Guerilla Games eine Story-Erweiterung für das Sci-Fi-Actionspiel angekündigt. "Horizon Forbidden West: Burning Shores" schickt Spielerinnen und Spieler nach Los Angeles, wo sie ein neues Abenteuer erleben dürfen. Der Haken: Im Gegensatz zum Hauptspiel wird "Burning Shores" ausschließlich auf der PS5 erscheinen, die PS4 geht leer aus. Release ist am 19. April 2023.

Trailer zu "Horizon Forbidden West: Burning Shores"

"Cyberpunk 2077" mit Idris Elba

In der Erweiterung "Phantom Liberty" für "Cyberpunk 2077" spielt neben Keanu Reeves auch Idris Elba eine Rolle. "Phantom Liberty" wird die erste und einzige Erweiterung für "Cyberpunk 2077", das zwei turbulente Jahre hinter sich hat. Wie bei "Horizon: Burning Shores" erscheint auch der Downloadable Content (DLC) für "Cyberpunk 2077" nur für Next-Gen-Konsolen und PC. CD Projekt Red arbeitet derweil an einem Nachfolger.

Trailer zu "Cyberpunk 2077: Phantom Liberty"

Supergiant Games entwcikelt "Hades 2"

"Hades" gehört zu den bekanntesten Indie-Spielen der vergangenen Jahre. Nun bekommt das Rogue-like einen Nachfolger. Dieses Mal schlüpfen Spielerinnen und Spieler in die Rolle der Melinoë, die Schwester von Protagonist Zagreus. Visuell und spielerisch scheint "Hades 2" unmittelbar an den Vorgänger anzuknüpfen.

Trailer zu "Hades 2" (Quelle: Supergiant Games)

Judas vom "Bioware"-Schöpfer

Ken Levine und sein neues Studio Ghost Story Games haben ihren ersten Titel enthüllt: "Judas" sieht in seinem ersten Trailer aus wie ein inoffizieller Nachfolger der "Bioshock"-Spiele. Kein Wunder: Levine führte die Entwicklung von "Bioshock" bei 2K Games. Das Spiel erscheint für Next-Gen-Konsolen und den PC – wann es so weit ist, blieb zunächst offen.

Trailer zu "Judas" (Quelle: Ghost Story)

"The Last of Us Part 1" und "Returnal" kommen auf den PC

Sony bringt weitere Playstation-Exklusivtitel auf den PC: Neben dem Bullet-Hell-Shooter "Returnal" kommt auch das Remake von "The Last of Us Part 1" auf den Rechner. "Returnal" ist für das Frühjahr geplant, "The Last of Us Part 1" gibt es schon mit konkretem Release-Termin am 3. März.

Trailer zur PC-Version von "Returnal"

(dahe)