Gamescom 2020 kostenlos live im Netz

Anders als in den letzten Jahren wird es diesmal keine Bilder begeisterter Gamer und ausgefallener Cosplayer aus Köln geben. Da alle Aktivitäten ins Netz verlegt wurden, bleibt auch das Publikum zu Hause. Das hat aber auch sein Gutes: Während das Gamescom-Programm sonst nur denjenigen offen stand, die ein Ticket ergattern und nach Köln fahren konnten, können diesmal Spielefans von überall auf der Welt kostenlos am viertägigen Programm teilnehmen. Das ausgebaute Content-Portal „Gamescom Now“ wird Shows, News und Weltpremieren kostenfrei im Web zugänglich machen.

Auftakt bildet die von Geoff Keighley moderierte Eröffnungsshow „Opening Night Live“ am 27. August. Bis zum 30. August folgen dann weitere Shows wie die tägliche „Gamescom Daily Show“ und das „Gamescom Studio“. Letzteres wird Top-Entwickler zu ihren Spielen befragen und so Hintergrundinformationen liefern. Ankündigungen und Neuigkeiten rund um Indie-Games soll eine eigene Show unter dem Titel „Awesome Indies“ präsentieren. Zwar haben längst nicht alle großen Studios und Publisher ihre Teilnahme zugesagt, etliche namhafte sind jedoch dabei, darunter Activision Blizzard, Bethesda, Electronic Arts, Microsoft, SEGA und Ubisoft.

Gamescom-Cosplay wie 2019 beim Promotion-Team von „Minute of Islands“ gibt es bei der Gamescom 2020 nur online. (Bild: Liane M. Dubowy)

Das Zurschaustellen kreativer Cosplay-Kostüme, Zeichnungen, Musik- und Show-Einlagen sowie Workshops wurden ebenfalls ins Netz verlegt. Die Teilnahme erfolgt via Twitch-Stream und Discord. Auch in diesem Jahr gibt es einen „Gamescom Cosplay Contest“, bei dem die schönsten Kostüme ausgezeichnet werden.

War die Indie Arena Booth im letzten Jahr noch ein bunter Haufen aus Sofas und Spiele-Ständen, so ist die Gamescom-Heimat für Indie-Entwickler in diesem Jahr ebenfalls digital. Statt in Köln sollen die Indie-Entwicklerstudios ihre Messestände in einem virtuellen Gelände gestalten, durch das Besucherinnen und Besucher dann fast wie in echt mit ihrem eigenen, anpassbaren Avatar schlendern können. Dort sind dann auch Spielepräsentationen möglich und man soll die Indie-Games selbst im Browser anspielen können.

Rund 200 Entwickler aus über 50 Nationen bauen ihre Stände in der Online-Version der Indie Arena Booth auf und stellen dort ihre neuesten Spiele vor. Auch viele Projekte aus dem deutschsprachigen Raum sind dabei, darunter Rockfish Games mit ihrem Weltraumspiel „Everspace 2“, Studio Fizbin mit „Minute of Islands“ und Yager mit „The Cycle“.

Auch die B2B-Konferenz devcom, die in früheren Jahren parallel zur Gamescom in Köln abgehalten wurde, wird ins Netz verlegt. Sie bietet der Branche ab dem 28. August Gelegenheit, Kontakte zu knüpfen. Publisher und Entwicklerstudios sollen dann bei der virtuellen Veranstaltung „Pitch it!“ über die App Pine Kontakt zueinander aufnehmen können.

