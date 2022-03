Gamescom 2022: Neuer Anlauf für hybride Spielemesse

Die Gamescom will in diesem Jahr ein hybrides Messekonzept umsetzen. Wie in den vergangenen beiden Jahren sollen größere Events im Netz per Livestream ausgestrahlt werden. Doch dieses Mal sollen auch wieder Veranstaltungen vor Ort auf der Koelnmesse stattfinden.

Dabei soll die Messe die digitalen Veranstaltungen der vergangenen Jahre wie die Opening Night Live und das Gamescom Studio mit dem klassischen Messetreiben vor Ort verbinden. Los geht es am 23. August mit dem erneut von Geoff Keighley moderierten Eröffnungslivestream, ab dem 24. August öffnet das Messegelände dann für Besucherinnen und Besucher sowie Fachpersonal.

Der Veranstaltungsplan der Gamescom 2022. (Bild: Gamescom)

Bis zum 28. finden weitere Veranstaltungen statt, die sowohl online als vor Ort verfolgt werden können. Sie werden in der erstmals von der Gamescom gefüllten Halle 1 des Messegeländes ausgetragen. Dort sollen etwa E-Sports-Turnieren und Präsentationen stattfinden, sagte Koelnmesse-Geschäftsführer Oliver Frese am Donnerstag.

"Look and Feel" von 2019

Ziel sei es, vor Ort in Köln das "Look and Feel" der Messe 2019 zu erzeugen – der jüngsten Gamescom, die noch von der Coronapandemie unbeeinträchtigt vor Ort stattfinden konnte. "Die Veranstaltungen vor Ort wünscht sich die Games-Branche sehnlich zurück", sagte Felix Falk, Geschäftsführer des Branchenverbands Game. Bei der Gamescom gehe es schließlich auch ums Ausprobieren von Spielen und das Knüpfen von Geschäftsbeziehungen.

Das gesamte Messegelände wird wie üblich belegt. Gleichzeitig ist es nicht Ziel der Gamescom 2022, neue Besucherrekorde aufzustellen. Die Veranstalter werden die Anzahl der Tagestickets limitieren – wie stark, soll nach Betrachtung der aktuellen Coronasituation im Sommer entschieden werden. Die Besucherzahl werde voraussichtlich unter 400.000 Personen liegen, sagte Frese. Auch das Gamescom Festival soll stattfinden.

Zu den Schutzmaßnahmen für Besucherinnen und Besucher zählen breitere Gänge, digitales Warteschlangenmanagement und kontaktlose Taschenkontrolle an den Eingängen. Die Veranstalter unterstützen außerdem Klimaschutzprojekte, um die Gamescom 2022 klimaneutral zu gestalten. Zusätzlich können Messebesucher einen freiwilligen Klimaschutzbeitrag leisten.

Hybrides Konzept 2021 verworfen

Auch im vergangenen Jahr wollten die Veranstalter der Spielemesse ein gemischtes Konzept umsetzen. "Gamescom 2021 wird hybrid!", titelten die Veranstalter noch im März. Doch aufgrund der Covid-Situation entschieden sich Branchenverband Game und die Koelnmesse GmbH dann doch noch dagegen: Viele Unternehmen wollten angesichts der angespannten Corona-Lage nicht an Veranstaltungen vor Ort teilnehmen, hieß es damals.

"Wir haben alles gegeben, den Fans und der Branche eine hybride Gamescom 2021 zu ermöglichen. Doch auch, wenn das hybride Konzept bei den Partnern sehr gut ankam, mussten wir doch erkennen, dass die Gamescom aufgrund der benötigten Planungssicherheit für viele Unternehmen der Branche noch zu früh kommt", sagte der Geschäftsführer der Koelnmesse Oliver Frese damals.

(dahe)