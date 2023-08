Gamescom 2023 - Rundgang und Übersicht

Drei "entertainment areas" sowie eine in vier Bereiche unterteilte Messehalle. Volle Gänge und viel Hektik. Eine Übersicht auf der Gamescom 2023 zu bekommen ist nicht so einfach.

Anzeige

Die von der Messe bereitgestellte interaktive Karte ist da auch nicht wirklich eine Hilfe. Unser virtueller Videorundgang gibt hoffentlich allen, die die Messe in Köln noch besuchen wollen oder ihr bewusst fernbleiben, einen Überblick. Die seit 2009 ausgerichtete Gamescom zieht jedes Jahr eine sechsstellige Zahl an Besucher an.

(dahe)