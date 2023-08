Gamescom: Die wichtigsten Spiele der Eröffnungs-Show

Für das Videospiele-Studio Bethesda könnte die Gamescom kaum besser fallen: In etwas mehr als einer Woche erscheint mit "Starfield" das erste Einzelspieler-Rollenspiel des Studios seit acht Jahren. Der Hype Train rollt – und nimmt die Gamescom-Eröffnungsshow "Opening Night Live" allzu gerne mit. Ein Live-Action-Trailer zu Starfield eröffnete die Veranstaltung, die routiniert von Geoff Keighley und der deutschen Youtuberin Jasmin Sibel moderiert wurde.

Live-Action-Trailer zum bevorstehenden "Starfield"-Release (Quelle: Bethesda Softworks)

Für die Gamescom hat Bethesda ein 300 Personen fassendes Theater aufgebaut, in dem die Anfangsminuten des Spiels zu sehen sein werden. Spielbar ist Starfield dort nicht – als riesiges Open-World-Rollenspiel eignet sich Starfield nicht unbedingt für kurze Anspielsitzungen am Messestand. Dennoch ist das Spiel unbestritten der Star der Show. Einige weitere Trailer hinterließen ebenfalls starke Eindrücke.

"Black Myth: Wukong"

"Dark Souls" trifft auf chinesische Mythologie: Das Actionspiel "Black Myth: Wukong" ist bei Spielefans ein Hit, seit das erste Gameplay auf Youtube veröffentlicht wurde. Auch im jüngsten Gamescom Trailer sieht "Wukong" noch immer klasse aus – ob das Studio das große Versprechen wirklich einlösen kann, bleibt abzuwarten. Das Actionspiel soll 2024 auf den Markt kommen.

Trailer zu "Black Myth: Wukong" (Quelle: Game Science)

"Crimson Desert"

Noch ein Action-RPG aus Asien: Auch "Crimson Desert" vom südkoreanischen Studio Pearl Abyss gehört zu den positiven Überraschungen der Gamescom-Eröffnung. Ursprünglich war "Crimson Desert" als MMORPG angekündigt, seitdem ist es aber zu einem Einzelspieler-Rollenspiel gereift. Der Trailer macht richtig Lust darauf: Schicke Grafik, schnelle Action und eine offene Spielwelt, die zum Erkunden einlädt. Damit dürfte sich der Titel von Pearl Abyss auf die Wunschlisten vieler RPG-Fans gespielt haben.

Trailer zu "Crimson Desert" (Quelle: Pearl Abyss)

"Modern Warfare III"

Deutlich weniger überraschend kam der Trailer zu "Modern Warfare III", dem neuen Ego-Shooter von Activision. Der jüngste Teil verspricht in einigen Story-Missionen mehr Freiheit als in bisherigen Serienablegern. Das Video gewährt Einblick in die Eröffnungsmission "Operation 627", sieht dabei aber nicht grundlegend anders aus als alle anderen modernen "CoD"-Ableger. In Sachen Actionbombast macht dem Studio Sledgehammer trotzdem keiner was vor. Release ist am 10. November.

Trailer zu "Modern Warfare III" (Quelle: Activision)

"Cyberpunk 2077: Phantom Liberty"

Die erste und wohl einzige "Cyberpunk 2077"-Erweiterung "Phantom Liberty" bringt neben einer neuen Handlung auch neue Waffen und Fahrzeuge. Zudem kommen Änderungen, die das Hauptspiel betreffen, darunter überarbeitete Cyberware und Perks. Beispielsweise kann man mit der Katana Kugeln abwehren. Verbessertes Polizeiverhalten verspricht CD Projekt Red. Am 26. September wird die Erweiterung verfügbar, viele Features kommen jedoch auch ohne Kauf auf die PC- und Next-Gen-Fassungen von "Cyberpunk 2077".

Trailer zu "Cyberpunk 2077" (Quelle: CD Projekt Red)

"Alan Wake 2"

Remedy war nach einem prominenten Auftritt beim Summer Game Fest erneut am Start – und lieferte wieder ein richtiges Highlight. Das finnische Studio hat einen neuen Trailer zu "Alan Wake 2" im Gepäck, der erstmals die titelgebende Spielfigur Alan Wake ausführlicher zeigt. Dabei enthüllte Remedy, dass in bestimmten Abschnitten auch Live-Action-Szenen mit echten Schauspielern zu sehen sein werden. Alan Wake erscheint am 17. Oktober 2023 auf dem PC, der PS5 und der Xbox Series X/S.

Trailer zu "Alan Wake 2" (Quelle: Remedy Entertainment)

Was sonst noch erwähnenswert ist

Die ganz großen Neuankündigungen fehlten der Gamescom-Eröffnung. Immerhin: Der Horror-Plattformer "Little Nightmares 3" wurde für 2024 angekündigt.

"Age of Empires 4" kann jetzt auch auf der Xbox gespielt werden.

"Sonic Superstars" hat einen Release-Termin: den 17. Oktober.

Geoff Keighley erinnerte daran, dass das spannende Indie-Spiel "Fort Solis" seit heute verfügbar ist – besetzt mit hochkarätigen Synchronsprechern wie Roger Clark (Arthur Morgan in "Red Dead Redemption 2") und Troy Baker (Joel in "The Last of US"). Erste Kritiken sind bestenfalls durchwachsen.

Microsoft hat sich den Umweltpreis gesichert – wohl auch für seine (umstrittenen) Energieeinstellungen bei der Xbox.

Das Kartenspiel "Marvel Snap" gibt es jetzt auch für PC.

Blizzard arbeitet bereits an der zweiten Saison für "Diablo 4: Season of Blood", mit neuen Vampirjäger-NPCs und Bossen. Die erste "Diablo 4"-Saison kam bei den Spielern nicht gut an.

(dahe)