Gaming: Macs bekommen Adaptive-Sync-Unterstützung

Apple führt mit macOS 12 alias Monterey erstmals die Unterstützung für Adaptive-Sync-fähige Bildschirme ein. Spiele können so die BIldwiederholfrequenz an das aktuell auf dem Bildschirm gezeigte anpassen, was bestenfalls ein natürlicheres Gaming-Erlebnis erzielt.

Alle M1-Macs plus "viele" Intel-Maschinen

Adaptive Sync, auch als Variable Refresh Rate (VRR) bekannt, gibt es in der PC-Welt schon seit Jahren. Auf dem Mac ist es nun ab Herbst soweit, wie Apple in einem zur WWDC 2021 geposteten Entwicklervideo ankündigte, das MacRumors entdeckt hat. Damit das Feature nutzbar ist, braucht es allerdings passende Hardware. Laut Apple muss es entweder ein Mac mit Apple Silicon (aktuell M1) sein – oder einer von "vielen" aktuellen Intel-Macs, genauere Angaben machte der Konzern hier aber noch nicht.

Passender Bildschirm samt Grafik

Zudem muss am Rechner natürlich ein VRR-fähiger Bildschirm hängen. Ob das der Fall ist, lässt sich in den Systemeinstellungen unter Bildschirm nachschauen – dort wird es auch einen dazu passenden Schalter geben, um die Funktion zu aktivieren. Adaptive Sync ist Teil der DisplayPort-1.2a-Spezifikation. Grafikkartenhersteller wie Nvidia oder AMD nennen es "FreeSync" oder "G-Sync".

Entwickler müssen tätig werden

Adaptive Sync muss von Softwareentwicklern explizit unterstützt werden. Entsprechend nennt Apple auch passenden Beispielcode – und fordert die Developer auf, die Funktion schnellstmöglich zu implementieren. Bei Ports von Windows-Spielen dürfte das relativ einfach sein. Bei der Arbeit gibt es einiges zu beachten. So muss eine App oder ein Spiel im Vollbildmodus laufen, damit VRR tatsächlich aktiv ist. Apple verspricht ein latenzfreieres, "butterweiches" Spielen. Monterey enthält die Funktion bereits in der aktuellen Entwicklerbeta; im Juli wird es auch eine öffentliche Beta geben, die alle Nutzer testen können. Die Finalversion erscheint wie erwähnt ab Herbst; vermutlich im Oktober.

Eine weitere neue Gaming-Funktion betrifft Nutzer von Controllern. Die können in Monterey und iOS 15 demnächst kurze Capture-Sequenzen direkt von dem Gerät auslösen – dazu kann man einen Knopf einrichten. Klickt man auf diesen, nimmt das System 15 Sekunden lang Gameplay-Highlights auf, die man dann leicht mit anderen teilen kann. Das funktioniert etwa mit Xbox Series X/S Controller oder dem DualSense der PS5 von Sony.

