Gaming-Monitor LG UltraGear 38GN950: 3840 × 1600 Pixel im breiten 24:10-Format

Der Spielermonitor UltraGear 38GL950G erhält ein Schwestermodell: Der UltraGear 38GN950 weist weitgehend identische Eigenschaften auf, kommt allerdings ohne Nvidias G-Sync-Modul (samt Lüfter) aus. LG setzt auf klassische Scaler-Elektronik, die den VESA-Standard Adaptive-Sync für dynamische Bildwiederholraten beherrscht. Infolge dessen ist das Display sowohl für AMDs FreeSync Premium Pro als auch Nvidias G-Sync Compatible zertifiziert.

Das IPS-Panel misst 37,5 Zoll im 24:10-Format mit 3840 × 1600 Pixeln – der Biegeradius fällt mit 2300R vergleichsweise weit aus. Das Display kann im OC-Modus 48 bis 165 Hertz darstellen, wenn man ihn über DisplayPort 1.4 anschließt. Dank Nano-IPS-Beschichtung und Framerate Control bei 8 Bit (1,07 Milliarden Farben) deckt der UltraGear 38GN950 laut Produktseite 98 Prozent des DCI-P3-Fabrraums ab. LG nennt eine Reaktionszeit von einer Millisekunde, allerdings bei aggressivem Overdrive.

Zudem erfüllt der Monitor mit typischen 450 cd/m² und 600 cd/m² in der Spitze die Vorgaben für VESAs DisplayHDR 600. Laut TFT Central lässt sich die Hintergrundbeleuchtung lokal in Zonen ansteuern, allerdings sitzen die LEDs nur am Display-Rand. Der Kontrast liegt IPS-typisch bei 1000:1. Ein höhenverstellbarer Standfuß und ein USB-Hub runden die Ausstattung ab.

150 Euro Ersparnis

Die britische Caseking-Tochter Overclockers UK bietet den UltraGear 38GN950 für 1500 Pfund zur Vorbestellung an, was umgerechnet rund 1665 Euro entspricht. Der UltraGear 38GL950G mit G-Sync-Modul und 175 Hertz kostet 1820 bis 1900 Euro.

Bemerkenswert ist hier vor allem die Produktphilosophie: Der UltraGear 38GL950G unterstützt trotz G-Sync-Modul auch AMDs FreeSync dank neuer Firmware. LG bringt das Schwestermodell UltraGear 38GN950 folglich für den niedrigeren Preis und weniger wegen des technischen Aspekts.

(mma)