Gaming-PC bei Aldi: Nvidia GeForce RTX 3090 und Intel Core i9-11900KF

Sowohl Aldi Nord als auch Aldi Süd verkaufen ab dem 26. August 2021 den High-End-PC Erazer Hunter X20 für 3700 Euro. Mit von der Partie sind Intels schnellster Desktop-Prozessor Core i9-11900KF und Nvidias flotteste GeForce-Grafikkarte RTX 3090. Ist der Preis zweitrangig, bekommt man momentan kaum schnellere Komponenten zum Spielen.

Anders als bei den eigenen Einsteiger- und Mittelklasse-PCs verbaut Hersteller Medion beim Erazer Hunter X20 ausschließlich Marken-Hardware. So stammt das Mainboard MPG Z490 Gaming Edge WiFi von MSI – obwohl es aus der vergangenen 400er-Generation stammt, kann es mit PCI Express 4.0 umgehen. Das gilt sowohl für die eingesetzte Grafikkarte als auch die 2 TByte große M.2-SSD mit vier PCIe-4.0-Lanes und vorinstalliertem Windows 10 Home. Eine 2 TByte große HDD bietet zusätzlichen Speicherplatz.

32 GByte DDR4-3200-RAM

Das Mainboard stellt reichlich USB bereit, darunter einmal USB 3.2 Gen 2x2 mit 20 GBit/s per Typ-C-Anschluss. Zudem gibt es Wi-Fi 6 (WLAN 802.11ax) und 2,5-GBit/s-Ethernet per Realtek-Controller. 32 GByte DDR4-3200-RAM installiert Medion in Form von zwei Riegeln vor (Kingston HyperX Fury), zwei weitere lassen sich nachrüsten.

Intels Achtkern-Prozessor Core i9-11900KF wird von Alphacools All-in-One-Wasserkühlung Eisbaer 240 mit zwei 120-mm-Lüftern (In Win Saturn aRGB 120 mm) gekühlt. Die GeForce RTX 3090 ist ein Herstellermodell von Zotac.

Das Seasonic-Netzteil Focus GX-750 hat eine Ausgangsleistung von 750 Watt und ist nach 80 Plus Gold zertifiziert. Ein angepasstes In-Win-Gehäuse 101 beherbergt die Hardware.

Der Verkauf des Erazer Hunter X20 beginnt am 26. August 2021 ausschließlich über die Online-Shops von Aldi Nord und Aldi Süd. Vergleichbare Einzelkomponenten kosten derzeit in etwa genauso viel, allerdings ohne Windows-10-Lizenz – eine Liste haben wir angefügt.

