Gaming-Prozessoren: Ryzen 7 5800X erreicht als erster AMDs Preisempfehlung

AMDs Sechs- und Achtkern-Prozessoren Ryzen 5 5600X und Ryzen 7 5800X sind in Deutschland gut verfügbar. Das schnellere Modell so gut, dass Händler zum ersten Mal seit AMDs Vorstellung im November 2020 die offizielle Preisempfehlung einhalten: Lieferbare Exemplare kosten rund 450 Euro. Der Preis hält sich seit Ende Januar 2021 stabil.

Da alle anderen Prozessoren aus der Ryzen-5000-Serie alias Vermeer über AMDs Preisempfehlungen liegen, ist das Preis-Leistungs-Verhältnis des Ryzen 7 5800X (ab 448 €) verhältnismäßig okay. Verglichen mit den älteren Modellen Ryzen 7 3700X (ab 299 €) und Ryzen 7 3800X (ab 299 €) sind 450 Euro trotzdem noch viel – einen Ryzen 7 5700X gibt es bis dato nicht.

Dank Zen-3-Architektur und gestiegener Taktfrequenzen sind Ryzen-5000-CPUs durchschnittlich mehr als 20 Prozent schneller als die 3000er-Vorgängermodelle, was sie zu guten Spielerprozessoren macht.

Ryzen 9 noch teuer

Der Sechskerner Ryzen 5 5600X (ab 348,90 €) kostet trotz guter Verfügbarkeit etwa 50 Euro mehr, als AMD empfiehlt. Beim 12-Kerner Ryzen 9 5900X (ab 789 €) geht die Schere zwischen UVP und Händlerpreisen am weitesten auseinander – AMD empfiehlt 550 Euro. Der deutsche Händler Mindfactory verkauft das Topmodell Ryzen 9 5950X (ab 879 €) derweil am günstigsten – 10 Prozent über AMDs Preisempfehlung. Anwender bekommen damit die höchste Rechenleistung, PC-Spieler können mit den vielen Rechenkernen hingegen wenig anfangen.

In der Einsteigerklasse greift AMD weiter auf die 3000er-Serie zurück, allerdings ist auch deren Verfügbarkeit eingeschränkt. Der Sechskerner Ryzen 5 3600 (ab 185 €) etwa ist in Deutschland wieder gut zu haben. Darunter bieten sich Intels Comet-Lake-S-Prozessoren alias Core i-10000 an: Der Vierkerner Core i3-10100F (ab 93,06 €) startet unterhalb der 100-Euro-Marke und auch der Sechskerner Core i5-10400F (ab 134,90 €) ist günstiger als AMDs Konkurrenzmodell Ryzen 5 3600.

(mma)