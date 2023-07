Gaming: Xbox Live Gold wird zu Game Pass Core

Anzeige

Microsoft nimmt Änderungen an seiner Gaming-Abostruktur vor. Das Angebot Xbox Live Gold, das Xbox-Konsolenbesitzern das Spielen von Multiplayer-Titeln ermöglicht, heißt ab dem 14. September "Game Pass Core". Der Preis bleibt dabei erhalten: Core kostet 7 Euro im Monat oder 60 Euro im Jahr. Bestandskunden werden automatisch zu Xbox Game Pass Core wechseln.

Xbox Live Gold ist ein Online-Abonnement, das zum Spielen von Mehrspieler-Modi auf Xbox-Konsolen notwendig ist. Wer nur in den Einzelspielmodi unterwegs ist, benötigt kein Xbox-Live-Gold-Abo – sobald man sich aber in einen Mehrspielermodus stürzen will, muss man für das Abonnement zahlen. Nur einige Free2Play-Titel wie "Fortnite" können ohne das Abo gespielt werden.

Das neue Abo-Portfolio des Microsoft Game Pass (Bild: Microsoft)

Der Game Pass ist Microsofts Spieleabonnement im Netflix-Stil. Abonnenten können inkludierte Spiele während des Abozeitraums unbegrenzt spielen. Xbox Game Pass Core umfasst trotz des Namens keinen Vollzugriff auf die Bibliothek des Game Pass. Stattdessen verspricht Microsoft Zugang zu "mehr als 25" ausgewählten Titeln.

Dabei handelt es sich oft um Eigenentwicklungen wie "Forza Horizon 4", "Doom Eternal" und "Fallout 76", aber auch "Among Us" und "Human Fall Flat" gehören zum Aufgebot. Weitere Titel will Microsoft im September ankündigen. Im späteren Verlauf sollen zwei bis dreimal jährlich neue Spiele zum Core-Abo ergänzt werden. Im Gegenzug endet die monatliche Rotation an Gratis-Spielen, die bislang Teil von Xbox Live Gold war.

Game Pass Core + Game Pass = Game Pass Ultimate

Wer den vollständigen Game Pass als Spiele-Abo mit dem Multiplayer-Zugang von Xbox Live Gold/Game Pass Core kombinieren möchte, muss sich für die Ultimate-Stufe des Game Pass registrieren, die 15 Euro im Monat kostet. Die 10 Euro teure Standard-Stufe des Game Pass umfasst den kompletten Spiele-Katalog, berechtigt aber nicht zum Spielen von Mehrspieler-Titeln.

PC-Spieler brauchen das nicht: Sie können frei an Mehrspieler-Partien teilnehmen, ohne Xbox Live Gold/Game Pass Core abonnieren zu müssen. PC-Gamer haben daher die Wahl zwischen dem Standard-Abo Game Pass for PC und dem Ultimate-Abo, bei dem sie zumindest von den Cloud-Gaming-Möglichkeiten profitieren können.

