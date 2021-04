Garmin Venu 2: Sportliche Smartwatches mit OLED-Displays

Garmin bietet in seinem Store nun die Venu 2 an: Eine neue Smartwatch mit Sport-Funktionen, die für 400 Euro zu haben ist. Die Venu 2 kommt grundsätzlich in zwei Varianten: Die 45 mm große Version kostet genau so viel wie die S-Variante, die mit einem 40-mm-Gehäuse etwas zierlicher ist. Außerdem bietet Garmin verschiedene Armbänder an.

Die zwei Modelle unterscheiden sich beim Display: Sie beide sind mit einem OLED-Bildschirm ausgestattet, das Panel der 45 mm großen Variante ist aber 1,3 Zoll groß und hat eine etwas höhere Auflösung als das 1,1-Zoll-Display der kleineren Venu 2S.

Akku hält bis zu elf Tage

Unterschiede gibt es auch bei der Akkulaufzeit: Beide Modelle der Venu 2 sollen sich im Vergleich zur 2019 erschienenen ersten Venu-Generation deutlich verbessert haben: Damals versprach Hersteller Garmin noch 5 Tage Laufzeit, mittlerweile sollen es beim reinen Smartwatch-Betrieb der Venu 2 bis zu elf Tage sein. Diese Laufzeit schrumpft deutlich bei intensiverem Betrieb: Im GPS-Modus mit Musikwiedergabe stellt Garmin 8 Stunden in Aussicht, ohne Musik sollen 22 Stunden drin sein. Die Venu 2S hält unter den gleichen Umständen laut Hersteller 10 Tage, 7 Stunden und 19 Stunden durch.

Der lokale Musikspeicher soll für 650 Songs reichen, etwas höher als bei der ersten Venu, wo Garmin noch 500 Songs angegeben hatte. Die Garmin Venu 2 ist wasserdicht bis 5 ATM – man kann also duschen, im Regen joggen gehen oder sogar ein Bad nehmen, beim Schwimmen sollte man die Uhr dagegen besser ablegen.

Mit zahlreichen Sensoren und Sportfunktionen ist die Venu 2 für Gesundheits- und Fitnessmessungen spezialisiert. Auf dem proprietären Betriebssystem von Garmin sind 25 Sport-Apps vorinstalliert, die mit Animationen und Trainingsplänen durch den Workout führen können. Dank Garmin Pay kann man mit der Uhr außerdem kontaktlos zahlen.

(dahe)