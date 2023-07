Gateway im Zigbee-Sog: Mehr Geräte für das Smart-Home der Fritzbox

AVM hat für seine Router-Erweiterung, das Fritzsmart Gateway, ein Betriebssystem-Update herausgebracht. Mit dem neuen FritzOS 7.54 bindet das Gateway nun auch Funkschalter in das Smart-Home der Fritzbox ein, die per Zigbee 3.0 angesprochen werden. Zuvor ließen sich nur die drei Geräteklassen Leuchtmittel, Steckdosen und Repeater per Zigbee in das Smart-Home der Fritzbox bringen. Entsprechend hat AVM auch seine Kompatibilitätsliste erweitert. Die Funktionalität des gleichfalls im Gateway eingebauten DECT-Moduls bleibt unverändert.

Gemessen am Funktionsumfang von etablierten Zigbee-Gateways anderer Hersteller, steht AVM noch am Anfang. Mit anderen Gateways lassen sich über Zigbee beispielsweise Heizungsthermostate, Überwachungs-, Alarm- und Zugangssysteme steuern.

Gleichwohl erscheint die neue Geräteklasse als ein wichtiger Schritt. Zigbee-Schalter sind oft preisgünstiger als die bisher von AVM auf DECT-Basis angebotenen Schalter und man kann erwarten, dass sie sich ebenso wie Leuchtmittel und Steckdosen transparent in das Smart-Home der Fritzbox einfügen. Dann sollten auch gemischte Automatisierungen möglich sein, bei denen etwa Zigbee-Schalter DECT-Geräte wie Leuchtmittel an- und ausmachen.

DECT und Zigbee unter einem Dach: AVM vereint im Fritzsmart Gateway unter derselben Smart-Home-Oberfläche Funktionen zum Koppeln und Steuern von DECT- und Zigbee-Geräten. (Bild: c't)

Weitere Optimierungen willkommen

Raum für Verbesserungen bleibt freilich auch. Beispielsweise lässt sich das Zugangspasswort wie üblich im Browser oder im Betriebssystem speichern. Doch auf aktuellem macOS funktioniert dann die automatische Passworteingabe nur mit dem Chrome-Browser, nicht aber mit Safari.

AVM hat für das laufende Jahr drei neue Fritzboxen mit Zigbee angekündigt: 5690 Pro, 5690 XGS und 6670 Cable. Später sollen sie auf den Universalstandard Matter aufgerüstet werden, ebenso wie das Fritzsmart Gateway.

Neben der neuen Geräteklasse bringt das FritzOS 7.54 zwei Verbesserungen mit: gleichzeitiges Schalten von mehreren Zigbee-Geräten in einer Gruppe oder in einer Vorlage und verbessertes Verhalten von Gruppen und Vorlagen mit nicht erreichbaren Zigbee-Geräten. Schließlich wurden auch einige Fehler ausgebügelt: inhaltslose Webseite und dauerhafter Ladekringel nach Aufruf des Smart-Home-Menüs, Verschwinden von Smart Home-Geräten aus Vorlagen, nicht einstellbare Zeitzone und Darstellungsfehler.

