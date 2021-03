GeForce Now: Cloud-Gaming-Abo wird deutlich teurer

Ein Abonnement von GeForce Now kostet künftig 10 Euro pro Monat. Vorher war der Cloud-Gaming-Dienst für 5,50 Euro im Monat erhältlich. Dass sich dieser Preis nicht halten würde, war angesichts der bisher günstigen Konditionen abzusehen. Nvidia bezeichnete das Abo bislang als "Founders Membership", also Gründer-Mitgliedschaft. Die Gründerzeit ist nun abgelaufen, fortan heißt das Abo "Priority".

Etwas sparen kann man mit dem Jahresabonnement, das runde 100 Euro kostet – das entspricht einem monatlichen Preis von 8,33 Euro. Bestandskunden können GeForce Now zeitlich unbegrenzt zum Founders-Preis weiternutzen, verspricht Nvidia. Dieser Bonus ist aber hinfällig, sobald das Abonnement einmal unterbrochen wird.

An den Vorzügen des Abonnements ändert sich dabei nichts: Weiterhin ist Geforce Now auch gratis nutzbar, die Spielrunden sind allerdings auf eine Stunde begrenzt. Zahlende Kunden zocken ohne diese Einschränkung und können außerdem Raytracing-Grafik genißen. Davon abgesehen sind zahlende Nutzer technisch auf dem gleichen Stand wie Gratis-User. Spiele werden bei GeForce Now maximal mit FullHD-Auflösung und bis zu 60 Bildern pro Sekunde oder in 720p mit 120 FPS gestreamt, eine Option für 4K fehlt. Nvidia gibt außerdem nicht an, welche Grafikleistung Nutzern zur Verfügung steht. Die einzelnen Titel werden mit voreingestellten Grafikeinstellungen geladen, laufen also nicht zwangsläufig mit maximalen Details.

GeForce Now läuft mit Spielen in der Bibliothek

Bei GeForce Now können Nutzer einfach die Spiele zocken, die sie auf Plattformen wie Steam, Epic Games Store oder GoG ohnehin besitzen. Das funktioniert allerdings nur bei einer Auswahl an Spielen, die in den vergangenen Monaten häufig fluktuierte: Mehrere Spiele verloren ihre Kompatibilität zu GeForce Now, nur manche davon kamen zu einem späteren Zeitpunkt zurück. Eine Liste aller unterstützten Titel findet sich auf der Webseite von GeForce Now.

heise online probiert GeForce Now mit "Cyberpunk 2077" aus

Im Streaming-Test von "Cyberpunk 2077" machte GeForce Now eine gute Figur: Mit dem Founders-Abo konnte heise online das Action-Rollenspiel auf Maximaleinstellungen mit Raytracing auf Ultra-Stufe spielen – bei FullHD-Auflösung mit aktiviertem DLSS. Das Spiel lief dabei flüssiger als auf der lokalen Hardware mit einer GeForce RTX 2070 und einem AMD Ryzen 3700x. GeForce Now hat laut Nvidia knapp 10 Millionen Nutzer.

(dahe)