Grafikkarte GeForce RTX 3000: Nvidia startet Countdown für Ende August

Nvidia weist auf ein konkretes Datum zur Ankündigung neuer Desktop-Grafikkarten hin: Sämtliche GeForce-Kanäle über Facebook, Twitter und Co. deuten unter dem Hashtag "#ultimatecountdown" auf den 31. August 2020 hin. Ein achtsekündiges Teaser-Video zeigt eine Supernova. Neu eingefügte Kanalbanner sprechen von "21 Tage. 21 Jahre."

Nvidias NV10-Grafikchip der GeForce 256 – damals mit gerade einmal 17 Millionen Transistoren. (Bild: c't)

Die Änderung erfolgte am 10. August, 21 Tage vor dem 31. Tag dieses Monats. Am 31. August vor 21 Jahren kündigte Nvidia die allererste GeForce-Grafikkarte an. Die damalige GeForce 256 kam erstmals mit einem Transform-and-Lighting-Koprozessor daher, der die CPU entlastete und eine Vervielfachung der dargestellten Polygone in Spielen erlaubte. Die zugrundeliegende NV10-GPU vereinte mit 220-Nanometer-Technik rund 17 Millionen Transistoren auf 111 mm² Chipfläche – heutige Grafikchips nutzen Abermilliarden Transistoren. Vor den GeForce-Grafikkarten führte Nvidia den Markennamen Riva.

Zahlenspielereien

In den Kommentarbereichen wie etwa auf Twitter jonglieren Nutzer bereits mit den Zahlen. So ergibt das Produkt aus 21 × 256 beispielsweise 5376. Genau so viele Shader-Rechenkerne werden Nvidias Ampere-Grafikchip GA102 für das kommende Topmodell nachgesagt, eventuell in Form eines neuen Titan-Ablegers. Die Quersumme von 5376 wiederum ergibt 21. Ob die neue Serie tatsächlich GeForce RTX 3000 oder doch GeForce RTX 2100 heißt, bleibt abzuwarten.

Nvidia dürfte mit einer Ankündigung Ende August AMDs "Big Navi" zuvorkommen, die der Chiphersteller bis zum Jahresende vorstellen will. Nettes Detail: Der erste Grafikchip aus der neuen Radeon-Generation soll auf den Codenamen Navi 21 hören.

(mma)