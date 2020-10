GeForce RTX 3080: MSI-Tochter verkaufte überteuerte Grafikkarten auf Ebay

Die schlechte Verfügbarkeit von Nvidias Grafikkartengeneration GeForce RTX 3000 (Ampere) sorgt für teils überzogene Preise bei Händlern und Handelsplattformen wie Ebay. In den USA verkaufte etwa der Ebay-Händler Starlit Partner Exemplare der MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio für 1359 bis 1399 US-Dollar – MSIs Preisempfehlung für dieses Modell liegt bei 759 US-Dollar.

Der Clou: Starlit Partner gehört zu MSI, weshalb unter anderem über eine Reddit-Diskussion der Verdacht aufkam, dass der Hersteller aus der aktuellen Liefersituation Gewinn schlagen wollte. Mit einem Verkauf über Ebay oder auch dem Amazon-Marktplatz umgeht der Anbieter den Zwischenhandel und sackt sich den Gewinn abseits der Plattformgebühren selbst ein. Es sind zwar nur eine Handvoll solcher Verkäufe bekannt, in diesem Fall geht es jedoch vorwiegend ums Prinzip.

Lesen Sie auch Nvidia-Chef: GeForce RTX 3090 und 3080 bleiben bis 2021 schlecht verfügbar

Stellungnahme von MSI

Über Twitter entschuldigte sich MSI für den Vorfall. Demnach verkaufe Starlit Partner normalerweise nur generalüberholte beziehungsweise alte, überschüssige Ware, nicht aber neu vorgestellte Produkte wie eben GeForce-RTX-3000-Grafikkarten. Eine interne Ermittlung soll ergeben, wie Starlit Partner an die RTX-3080-Modelle gekommen ist, schrieb MSI in der Stellungnahme. Künftig will der Hersteller die internen Richtlinien anpassen.

Als Schadensbegrenzung sei Starlit Partner vom Mutterkonzern angewiesen worden, allen Käufern der überteuerten GeForce RTX 3080 zwei Möglichkeiten anzubieten: Die Grafikkarte zurückschicken und den Kaufpreis erstattet bekommen oder ohne Gegenleistung die Differenz zur offiziellen Preisempfehlung erhalten.

(mma)