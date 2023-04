GeForce RTX 4070, RTX 4060 Ti und RTX 4060 in den nächsten 8 Wochen

Drei neue GeForce-Grafikkarten sollen in den nächsten acht Wochen erscheinen: die GeForce RTX 4070, RTX 4060 Ti und RTX 4060. Als Erstes steht die Vorstellung der GeForce RTX 4070 an, die wohl am 13. April in den Handel gelangt.

Die Webseite Videocardz nennt nun eines der letzten fehlenden Details: Die unverbindliche Preisempfehlung soll bei 599 US-Dollar liegen – 25 Prozent weniger als das Ti-Modell für 799 US-Dollar. Der Preis steht auf einer Präsentationsfolie, die aus einem Nvidia-Briefing stammen soll. In der 3000er-Generation kostete die GeForce RTX 3070 Ti so viel; die Grafikkarte erhielt ihrerzeit eine erhöhte UVP im Zuge des Krypto-Mining-Wahns.

Umgerechnet inklusive Mehrwertsteuer (in US-Preisen nicht enthalten) entsprechen 599 US-Dollar knapp 660 Euro. Erfahrungsgemäß lässt sich Nvidia jedoch Polster bei den europäischen Preisen, sodass eine UVP von bis zu 699 Euro realistisch wäre.

Stimmen die Gerüchte, hat die GeForce RTX 4070 aufgrund weniger Shader-Kerne und einer verringerten Taktfrequenz rund 27 Prozent weniger FP32-Rechenleistung als die GeForce RTX 4070 Ti. Beim Speicher soll sich dagegen nichts ändern – auch bei der GeForce RTX 4070 sind 12 GByte GDDR6X-RAM an 192 Datenleitungen im Gespräch.

Angebliche Spezifikationen GeForce RTX 4000 (Quelle: Videocardz) Modell GeForce … RTX 4070 Ti RTX 4070* RTX 4060 Ti* RTX 4060* GPU AD104 (295 mm²) AD104 (295 mm²) AD106 AD107 Shader-Multiprozessoren / RT-Kerne 60 46 34 24 Rechenkerne FP32 / Tensor 7680 / 240 5888 / 184 4352 / 136 3072 / 96 Base-/Boost-Takt 2310 / 2610 MHz 1920 / 2475 MHz 2310 / 2535 MHz ? Rechenleistung (FP32) 40,1 TFlops 29,1 TFlops 22 TFlops ? Raster-Endstufen 80 ? ? ? Speichermenge/-typ 12 GByte GDDR6X 12 GByte GDDR6X 8 GByte GDDR6 ? Speicherinterface/-transferrate 192 Bit / 504 GByte/s 192 Bit / 504 GByte/s 128 Bit / 288 GByte/s 128 Bit / 288 GByte/s Thermal Design Power 285 Watt 200 Watt ? ? Preisempfehlung 799 USD / 899 Euro 599 USD / ~660-700 Euro ? ? *laut Gerüchten; nicht bestätigt

GeForce RTX 4060 (Ti) im Mai

Die (teuer geratene) Mittelklasse will Nvidia angeblich im Mai mit der GeForce RTX 4060 Ti und der GeForce RTX 4060 bedienen. Bei ersterem Modell sind schon fast alle mutmaßlichen Spezifikationen bekannt, darunter der Einsatz der AD106-GPU mit 4352 Shader-Kernen und einem Boost-Takt von 2535 MHz. Die GeForce RTX 4060 muss sich angeblich mit der AD107-GPU und 3072 Shader-Kernen arrangieren.

Beide 4060er-Grafikkarten sollen 8 GByte GDDR6-Speicher bekommen, der 288 GByte/s über ein 128 Bit schmales Interface überträgt. Genaue Veröffentlichungstage sind noch unbekannt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externer Preisvergleich (heise Preisvergleich) geladen. Preisvergleiche immer laden Preisvergleich jetzt laden

(mma)