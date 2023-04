GeForce RTX 4070: Nvidias günstigste Ada-Grafikkarte

Nvidia stellt seine vierte Grafikkarte aus der Generation Ada Lovelace vor: Die GeForce RTX 4070 stellt eine abgespeckte RTX 4070 Ti dar. Beide Modelle nutzen die 295 mm² große AD104-GPU, auf der GeForce RTX 4070 sitzt allerdings eine Variante mit weniger aktiven Shader-Kernen.

46 Shader-Multiprozessoren mit 5888 Shader-Kernen verwendet die GeForce RTX 4070 – 23 Prozent weniger als beim Ti-Modell. Gleichzeitig sinkt die Boost-Taktfrequenz der GPU innerhalb Nvidias Referenzvorgaben um 135 MHz. Unterm Strich fällt die FP32-Rechenleistung somit um gut 27 Prozent.

Endlich mehr Speicher für die 70er-GeForce

Die reale Spielleistung knickt allerdings weniger stark ein. Das liegt unter anderem an der hohen Speicherübertragungsrate in Relation zur Rechenleistung: Nvidia lässt das DRAM im Vergleich zum Ti-Modell unangetastet und beschert der 70er-Serie somit ein überfälliges Speicher-Upgrade. 12 GByte GDDR6X-RAM mit einer Übertragungsrate von 504 GByte/s verwendet die GeForce RTX 4070.

Die Vorgängerin GeForce RTX 3070 musste sich noch mit 8 GByte GDDR6 begnügen, die heutzutage schon einen Flaschenhals darstellen können. Hinzu kommen Ada-typisch große Zwischenspeicher: Die GeForce RTX 4070 nutzt einen 36 MByte großen Level-2-Cache – neunmal mehr als die RTX 3070. Die RTX 4070 Ti greift auf 48 MByte zurück.

Knapp hinter der GeForce RTX 3080 10 GByte

Durchschnittlich soll die GeForce RTX 4070 etwa 15 bis 20 Prozent langsamer sein als die RTX 4070 Ti. Damit läge sie knapp unter dem Niveau der GeForce RTX 3080 10 GByte beziehungsweise etwas oberhalb von AMDs Radeon RX 6800, wenn man nur die Rasterizer-Leistung betrachtet.

Wie alle 4000er-Modelle beherrscht auch die GeForce RTX 4070 Deep Learning Super Sampling in der Version DLSS 3, also intelligentes Upscaling und die Generierung künstlicher Zwischen-Frames in unterstützten Spielen. Beide Techniken können die Bildrate erheblich steigern, was insbesondere bei Raytracing-Grafikeffekten und mit schnellen Monitoren nützlich ist.

Die verringerte Rechenleistung kommt derweil der Effizienz zugute: Die maximale Leistungsaufnahme sinkt von 285 Watt bei der GeForce RTX 4070 Ti auf 200 Watt. Real soll sich die RTX 4070 in den meisten Spielen mit knapp 190 Watt begnügen. Wie immer werden auch ab Werk übertaktete Herstellerkarten mit höherem Energiebedarf erscheinen.

Der Verkauf der GeForce RTX 4070 startet am 13. April 2023, voraussichtlich gegen 15:00 Uhr nachmittags. Nvidia empfiehlt einen Preis von 599 US-Dollar, was hierzulande in 659 Euro (inkl. Steuern) für die Founders Edition und die günstigsten Herstellerkarten resultieren soll. Die GeForce RTX 4070 Ti ist derzeit ab 890 Euro erhältlich.

(mma)