GeForce RTX 4090, 4080: PCI-SIG distanziert sich von Stromstecker-Problemen

Der Fall 12VHPWR-Stecker geht in die nächste Runde. Die PCI Special Interest Group (PCI-SIG) – ein Unternehmensverbund unter anderem mit den Mitgliedern AMD, Nvidia und Intel – hat den Anschluss spezifiziert, distanziert sich jetzt aber von den Problemen rund um schmorende Anschlüsse.

Der Zeitpunkt kommt nicht von ungefähr, denn an einem US-Bundesgericht in Kalifornien läuft unter der Fallnummer 5:22-cv-07090 eine erste Sammelklage gegen Nvidia an; wegen des Einsatzes des 12VHPWR-Steckers. In einer per Mail verschickten Stellungnahme schreibt die PCI-SIG jetzt:

"PCI-SIG möchte alle Mitglieder, die PCI-SIG-Technologien (einschließlich 12VHPWR-Verbindungen) herstellen, vermarkten oder verkaufen, auf die Notwendigkeit hinweisen, alle angemessenen und umsichtigen Maßnahmen zu ergreifen, um die Sicherheit der Endbenutzer zu gewährleisten, einschließlich Tests für die gemeldeten Problemfälle, die Verbraucher betreffen, wie in der oben genannten Klage behauptet."

"Die Mitglieder werden darauf hingewiesen, dass die PCI-SIG-Spezifikationen die notwendigen technischen Informationen für die Interoperabilität liefern und nicht versuchen, das richtige Design, die Herstellungsmethoden, die Materialien, die Sicherheitstests, die Sicherheitstoleranzen oder die Verarbeitung zu behandeln. Bei der Umsetzung einer PCI-SIG-Spezifikation sind die Mitglieder für das Design, die Herstellung und die Tests, einschließlich der Sicherheitstests, ihrer Produkte verantwortlich."

Vorsicht beim Einstecken

Bisher verbauen Nvidia und andere Kartenhersteller den 12VHPWR-Stecker bei der GeForce RTX 4090 und GeForce RTX 4080. Er löst die bisherigen acht- und sechspoligen Stecker ab und soll vor allem eins: Mehr Strom über einen kompakten Anschluss leiten – bis zu 600 Watt sind möglich. Allerdings gibt es Fälle, bei denen der Stecker zu heiß wurde und teilweise geschmolzen ist. Es gibt also eine reale Brandgefahr.

Laut Nvidia lagen alle bekannten Fälle an nicht 100-prozentig korrekt sitzenden Anschlüssen. Das kann bei den RTX-4000-Grafikkarten schnell passieren, denn das Einrasten des Steckers erzeugt kein so lautes Klicken wie bei den bisherigen acht- und sechspoligen Anschlüssen. Zudem erfordert das vollständige Einstecken mehr Kraft als bisher.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externer Preisvergleich (heise Preisvergleich) geladen. Preisvergleiche immer laden Preisvergleich jetzt laden

(mma)