Gebrauchte Bikes: Refurbed kümmert sich nun auch um das Re-Cycling von Rädern

Der Online-Marktplatz Refurbed erweitert sein Angebot mit wiederaufbereiteten E-Bikes und Fahrrädern – auch aus recyceltem Material. Bisher ist das Unternehmen vor allem dafür bekannt, dass über Refurbed gebrauchte und wieder aufgearbeitete Smartphones, Tablets und Notebooks gekauft werden können. Im Sport-Bereich des Marktplatzes werden nun mehr als 60 verschiedene Fahrrad-Marken zu finden sein, heißt es. Kooperationspartner sind unter anderem der Fahrrad-Refurbisher Bike Gorillaz und ab März der internationale Kinder- und Jugendrad-Hersteller woom. Die Gründer von Refurbed werben damit, dass der Wiederverkauf von bereits genutzten und aufgefrischten Produkten CO₂ einspart und Müll vermeidet.

Cycling und Re-Cycling

"Uns geht es darum, Radfahren auch in der Anschaffung nachhaltig zu machen. Dazu haben wir über unseren Online-Marktplatz zwei Ansätze. Der eine geht über das Refurbishment von (E-)Bikes, bei dem sämtliche Komponenten detailliert überprüft werden – von der Schaltung über die Bremsen, bis zu den Felgen, den Laufrädern, der Software und den Akkus. Der zweite Ansatz ist, neue Räder anzubieten, die aus recyceltem Material bestehen und so die Kreislaufwirtschaft fördern", so refurbed Co-Founder Peter Windischhofer.

Insbesondere die Akkus der E-Bikes machten das Recycling attraktiv, erklärt Moritz Winter von Bike Gorillaz: "Im Unterschied zu Tablets, wo der Akkutausch einen extrem hohen Prozentsatz ausmacht, ist der Akku bei E-Bikes auf Langlebigkeit ausgelegt und muss nicht oft getauscht werden. Die durchschnittlichen Akkus von E-Bikes schaffen 500 bis 1000 Ladezyklen – das bedeutet, sie funktionieren über Distanzen von 25.000 bis 100.000 Kilometer." Gerade diese Tatsache mache auch für Windischhofer E-Bikes zum perfekten Gegenstand des Refurbishments: "Der Einstiegspreis ist eigentlich der einzige Schmerzpunkt, wenn es um E-Bikes geht. Da kommt es vielen Kund:innen entgegen, wenn sie E-Bikes, die wie neu sind und auch 1 Jahr Garantie mitbringen, zu einem reduzierten Preis bekommen können."

Verkehrswende, CO₂-Einsparung, Fairness

Windischhofer erkennt in dem neuen Refurbed-Angebot auch eine große Chance für die Umwelt. Radfahren sei ein wesentlicher Bestandteil einer klimafreundlichen Mobilität. Die woom GmBH will mit der Kooperation auch ihre "Nachhaltigkskeitsperformance" verbessern. Die Räder der Marke könnten so möglichst lange in der Nutzung gehalten werden.

Produkte, die über Refurbed verkauft werden, unterliegen einem 30-Tage-Rückgaberecht und erhalten ein Jahr Garantie. Zudem wird für jedes verkaufte Produkt ein Baum gepflanzt. Bei dem Verkauf von Citybikes von Vélosophy soll außerdem für jedes verkaufte Fahrrad ein langlebiges Fahrrad an Mädchen in Ländern des globalen Südens gespendet werden, um deren Zugang zu Bildung zu verbessern.

Laut eigenen Angaben ist Refurbed der am schnellsten wachsende Online-Marktplatz für refurbished-Produkte in der DACH-Region. Gegründet wurde das Unternehmen 2017 in Wien. Heute soll es mehr als 280 Menschen beschäftigen. Aktiv ist der Marktplatz derzeit in 13 Ländern.

