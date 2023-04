Gebrauchtgeräte: Wie sich Apples langjährige iOS-Updates auszahlen

Auf den ersten Blick sieht es nach Großzügigkeit aus, dass Apple im Gegensatz zu vielen Herstellern von Android-Geräten für so viele ältere Jahrgänge des iPhones weiterhin Updates bereitstellt. Laut eines Berichts zahlt sich diese nette Geste jetzt aber zunehmend auch für Apples Umsatzzahlen und Marktanteil durch Zuwächse aus. Mit dem stark wachsenden Markt von Gebrauchtgeräten generiere Apple nämlich viele neue Dienste-Abos und gewinne so auch durch gebrauchte Geräte neue Kunden. Und der Bereich Service spielt bei dem iPhone-Hersteller bekanntlich eine immer größere Rolle. Andere Hersteller hätten hier das Nachsehen.

Laut Wall Street Journal spiele diese Strategie auch eine Rolle beim Marktanteil Apples in den USA. Dort waren im Jahr 2022 erstmals mehr als die Hälfte aller aktiv genutzten Smartphones iPhones. Im Dezember stieg der Anteil sogar auf 52,5 Prozent und Analysten erwarten eine weitere Zunahme. Gleichzeitig erhöhte der iPhone-Hersteller die Preise für seine Spitzenmodelle, die sich im Funktionsumfang immer stärker von den Standardmodellen abheben, und es ist immer häufiger zu hören, dass Menschen deshalb in immer größer werdenden Abständen neue Geräte kaufen.

Alte Geräte noch lange im Umlauf

Die alten iPhones bleiben allerdings Zahlen zufolge noch lange im Umlauf und erweisen sich aufgrund der Updates als recht wertbeständig. Dazu trage auch bei, dass Apples Design seit Jahren ähnlich geblieben ist – ältere Geräte also beim ersten Hinsehen nicht unbedingt sofort als solche auffallen, was Gebrauchtkäufe attraktiver mache. Zudem öffnet Apple mit den Softwareupdates weiterhin das Eingangstor zu seinen Services, die im letzten Quartalsbericht bereits einen Umsatz von 20,8 Milliarden US-Dollar generierten, was 17 Prozent des Gesamtumsatzes ausmacht. Apple zählt 935 Millionen Abonnements seiner eigenen Dienste wie Apple Music und iCloud.

Der Gebrauchthandel soll laut IDC ein großer Wachstumsmarkt sein. Weltweit seien im Jahr 2022 rund 283 Millionen gebrauchte Geräte verkauft worden. Das sei ein Plus von 11,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Für die kommenden Jahre werden noch höhere Wachstumsraten erwartet, sodass im Jahr 2026 laut IDC jährlich rund 415 Millionen Gebrauchtgeräte den Besitzer wechseln könnten. Gemessen am Wert habe Apple einen Marktanteil von 80 Prozent im Smartphone-Gebrauchtmarkt.

Weitere Faktoren für wirtschaftlichen Erfolg

Weitere Faktoren für Apples hohen Marktanteil in den USA seien, dass gerade junge Leute iPhones kaufen und in dieser Generation etwa durch iMessage, was es nicht für Android gibt, ein Druck bei Gleichaltrigen entsteht, auch so ein Gerät zu kaufen. Zudem verstehe es Apple gut, iPhone-Besitzer durch sein Ecosystem an sich zu binden. Geräte wie der HomePod, die AirPods oder die Apple Watch funktionieren nur oder am besten mit dem iPhone. Das trage zur Kundenbindung bei.

