Gebündeltes Wissen für Admins

Das c’t-Sonderheft Admin 2022/23 versammelt in fünf Kapiteln nützliches Wissen für Gelegenheits-Admins im Heimnetz ebenso wie für Firmenprofis, die sich um größere LANs kümmern. Den Anfang macht alles Wichtige zum neuen Fritzbox-Betriebssystem FritzOS 7.50 inklusive WireGuard-Praxis. Weiter gehts mit den sich zunehmend ausbreitenden Glasfaser-Internetanschlüssen und Techniken, mit denen man ohne Ethernet-Verkabelung ein schnelles Netz im ganzen Gebäude bekommt.

Strategien zum Verwalten der vernetzten Software helfen, Einbrüche durch Sicherheitslücken wie Log4j zu vermeiden oder diese per Log-Überwachung früh zu entdecken. Den Abschluss bilden Beiträge zum Verwenden von Active Directory für die Nutzer- und Rechteverwaltung in kleinen Firmen, inklusive Zugang zu einem Videogrundkurs über AD. Das Sonderheft bekommen Sie in der c’t-App und im heise-Shop digital für 12,99 Euro. Die gedruckte Ausgabe kostet 14,90 Euro (zuzüglich Versand) und inklusive PDF-Datei 19,90 Euro.

Highlights:

Was das große Gratis-Update FritzOS 7.50 bringt

Vernetzen mit Funk und Kabel

Glasfaseranschluss richtig auswählen

Schwachstellen im Netz finden

Active Directory beherrschen

inkl. GRATIS-Onlinekurs Active Directory mit 47 Lektionen

(ea)