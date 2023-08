Gefahrenabwehr mit KI: DARPA startet millionenschwere AI Cyber Challenge

Die Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA), eine Behörde des US-Verteidigungsministeriums, hat auf der diesjährigen Black Hat-Konferenz den baldigen Start ihrer "AI Cyber Challenge" (AIxCC) angekündigt. Der zwei Jahre dauernde Wettbewerb richtet sich an kleinere Unternehmen und Individuen beziehungsweise Teams, die im Bereich der KI-gestützten IT-Sicherheit und Bedrohungsabwehr arbeiten und forschen.

Ziel ist es laut DARPA, Innovationen in diesem Feld voranzutreiben und letztlich eine "neue Generation von Cybersicherheits-Tools" zu schaffen, die etwa auch den Schutz Kritischer Infrastrukturen verbessern soll. Bereits in der Vergangenheit rief die US-Behörde mehrfach Wettbewerbe ins Leben, um Fortschritte in wichtigen technischen Bereichen zu fördern. In jüngerer Zeit zählte dazu etwa die "Subterranean Challenge" in der Robotik.

Attraktive Preisgelder: Für siegreiche Teams lohnt sich die Teilnahme auch finanziell. (Bild: DARPA)

Fachlicher Support & mehrere Millionen US-Dollar Preisgeld

Für den aktuellen Wettbewerb kooperiert die DARPA mit großen Tech-Konzernen wie Google und Microsoft sowie den KI-Unternehmen OpenAI und Anthropic. Sie sollen den Teilnehmern mit ihrer Expertise zur Seite stehen. Ebenfalls an Bord: die Open Source Security Foundation (OpenSSF), ein Projekt der Linux Foundation, als Ratgeber speziell für quelloffenen Code.

Um die Freude an der Forschungsarbeit zusätzlich anzuheizen, hat die Behörde hohe Preisgelder ausgeschrieben. Teams, die beim Halbfinale der AUxCC in den Top 5 landen, erhalten jeweils zwei Millionen US-Dollar. Und im Finale winken nochmals eineinhalb, drei und vier Millionen US-Dollar für die drei Besten. Bis zu sieben Unternehmen, deren Teilnahme auf Vorschlägen an eine Auswahlkommission basiert, erhalten für die Dauer des Wettbewerbs zusätzlich eine finanzielle Förderung, um sich voll auf die Forschungsprojekte konzentrieren zu können.

Teilnahme & weitere Informationen

KI-Forscher und IT-Sicherheitsexperten, die als Einzelpersonen oder Teams an der AIxCC teilnehmen möchten ("Open Track"), können sich ab 1. November bis zum 15. Dezember 2023 auf der Website zur Challenge registrieren. Unternehmen, die die Förderung erhalten möchten ("Funded Track"), müssen das erwähnte Auswahlverfahren durchlaufen: Vorschläge werden vom 17. August bis zum 19. September von der DARPA entgegengenommen. Achtung: Bezüglich der Teilnahmemöglichkeiten für Teams und Individuen als Nicht-US-Bürger gelten verschiedene Einschränkungen und Bedingungen, die dem "Rules"-Bereich der Website zu entnehmen sind.

