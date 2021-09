Gegen Amazon und Egress-Gebühren: Cloudflare kündigt Objektspeicher R2 an

Einen neuen Objektspeicher namens R2 Storage bringt Cloudflare auf den Markt. Die Abkürzung steht unter anderem für "Really Requestable", auf Deutsch in etwa "tatsächlich abrufbar". Hinter dieser Bedeutung verstecken sich Cloudflares primäre Absichten mit dem neuen Dienst: Bei der Konkurrenz – insbesondere AWS S3 – fallen sogenannte Egress-Kosten an. Hierbei handelt es sich um Gebühren, die für Kunden beim Übertragen ihrer abgerufenen Daten anfallen.

Eben diese erhebt Cloudflare für R2 Storage nicht. Der Anbieter verweist hier ebenfalls auf seine selbst gegründete Bandwidth Alliance, in der sich Cloud- und Netzwerkunternehmen dazu verpflichten, Datenübertragungsgebühren für gemeinsame Kunden zu reduzieren oder zu erlassen.

S3-kompatibel, automatische Migration

Um Amazon nun tatsächlich Kunden abzuwerben, ist R2 Storage vollständig kompatibel zur S3 API. Außerdem will Cloudflare eine automatische Migration von anderen S3-kompatiblen Diensten bieten. Am Ende soll der Preis den Ausschlag geben: Der Provider verspricht, dass sein Objektspeicher mindestens 10 Prozent günstiger als sein größter Konkurrent sein wird.

Im Hinblick auf die juristischen Vorgaben rund um den Datenschutz können Unternehmen den Speicherort ihrer Daten auf Wunsch selbst bestimmen. Zur Sicherheit und für eine bessere Performance kann R2 Storage ebenfalls Daten in unterschiedlichen Cloud-Regionen replizieren. Alle diese Versprechen packt Cloudflare in andere R2-Abkürzungen wie "Rapid and Reliable", "Repositioning Records", "Ridiculously Reliable" oder "Radically Reprogrammable".

Letzteres ist insbesondere für Entwickler interessant: Cloudflare will R2 Storage mit seinen weiteren Diensten integrieren, darunter die Workers-Laufzeitumgebung. So sollen Nutzer einfach Daten-Pipelines aufbauen und Objekte bearbeiten können. Bis dahin müssen sich Kunden aber noch gedulden, denn der Objektspeicher ist noch nicht für den Produktiveinsatz vorgesehen. Wer ihn möglichst bald testen will, kann sich in eine Warteliste eintragen.

(fo)