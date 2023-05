Gegen Autodiebstahl: New Yorker Polizei verteilt AirTags

Dass eine Polizeibehörde offensiv zur Verwendung eines bestimmten Produkts auffordert, ist schon ziemlich ungewöhnlich – doch genau das passiert derzeit in New York. Das für die Metropole zuständige New York Police Department (NYPD) hat bei einer Pressekonferenz am Wochenende die Bürger gebeten, ihr Fahrzeug mit Apples AirTags auszurüsten, damit diese bei Diebstählen leichter wiedergefunden werden können. Die Bluetooth- und Ultra-Wideband-Tracker sollen dabei helfen, eine aktuell laufende Klauwelle in der Stadt und ihrer Umgebung einzudämmen.

Dabei sollen Bürger die ab knapp 32 Euro erhältlichen AirTags (ab 31,30 €) in ihrem Auto verstecken. "Das 21. Jahrhundert erfordert eine Polizeiarbeit des 21. Jahrhunderts", schreibt das NYPD dazu auf Twitter. "AirTags in Ihrem Auto werden uns helfen, Ihr Fahrzeug wiederzufinden, wenn es gestohlen wird." Die Behörde setze bereits Drohnen und von Beamten auf Fahrzeuge geschossene Peilsender ein. "Helfen Sie uns [nun], Ihnen zu helfen, besorgen Sie sich einen AirTag."

In einem vom NYPD ebenfalls verbreiteten Video ist zu sehen, wie Personen dabei vorgehen sollten: Der AirTag müsse an einer Stelle platziert werden, an der er nicht leicht zu finden sei. Das Joint Operations Center setzt dann Streifenwagen und sogar Drohnen ein, um das Fahrzeug zu verfolgen, während die Polizisten Ortsdaten von der Bestohlenen "live" übermittelt bekommen.

Welle an Diebstählen in der Bronx

Die Gratis-AirTags sollen in der Bronx verteilt werden, wo es in Castle Hill, Parkchester und Soundview derzeit zu einer Welle an Diebstählen bestimmter Marken kommt – so wurden laut NYPD zuletzt fast 550 Prozent mehr Hyundais und Kias geklaut. Dies wiederum hat mit einem viralen TikTok-Video zu tun, in dem gezeigt wird, wie sich Sicherheitsmaßnahmen in älteren Modellen umgehen lassen.

Der New Yorker Bürgermeister Eric Adams sagte bei der Pressekonferenz, es sei simpel, das Fahrzeug zu schützen. "Ein einfacher AirTag, der in einem Auto an einem Ort versteckt ist, der einer Person nicht bekannt ist, ist ein hervorragendes Ortungsgerät." Man werde gewarnt, wenn sich das Fahrzeug bewegt. "Es zeigt Ihnen tatsächlich in Echtzeit, wo sich das Auto befindet." Warum genau Apple und kein anderer Anbieter von Trackern empfohlen wird, bleibt unklar. So bietet etwa auch Samsung solche Technik an. Apples AirTags wurden zuletzt mit stärkeren Anti-Stalking-Maßnahmen ausgerüstet, was es leider auch Dieben erleichtert, sie zu entdecken.

(bsc)