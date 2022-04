Gegen Fake-News: WhatsApp beschränkt Weiterleiten von Nachrichten

WhatsApp plant offenbar eine stärkere Beschränkung für das Weiterleiten von Nachrichten in Gruppenchats. In Betaversionen für Android (2.22.8.11) und iOS (22.7.0.76) ist das schärfere Limit bereits in Kraft, entdeckten Tester des Blogs WABetaInfo.

Mit der Begrenzung soll das Verbreiten von Gerüchten und Falschmeldungen stärker eingeschränkt werden. Es ist damit zu rechnen, dass das Update in wenigen Wochen an alle Nutzer weltweit ausgespielt wird.

Mit dem neuen Limit können bereits weitergeleitete Nachrichten nur noch in einem einzigen Gruppenchat geteilt werden. Bislang war das in fünf Gruppenchats möglich, sofern die Nachricht nicht bereits mehr als fünfmal weitergeleitet wurde. In diesem Fall wird sie von der App mit einem Doppelpfeil sowie dem Label "Häufig weitergeleitet" gekennzeichnet und kann jetzt schon nur in einen Chat weitergeleitet werden.

Leicht zu umgehen

Die Einschränkung bietet allerdings nur rudimentären Schutz vor dem massenhaften Weiterleiten von Nachrichten. Nutzerinnen und Nutzer können den Inhalt der Nachricht weiterhin einfach kopieren und in eine neue Nachricht einfügen. Hierfür gibt es kein Limit. WhatsApp selbst weist darauf hin, dass es aufgrund der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung keinen Einblick hat, wie oft eine Nachricht weitergeleitet wird. Dies wird aus Datenschutzgründen mittels eines Zählers in den Metadaten der weitergeleiteten Nachricht selbst ermittelt. Sobald eine Nachricht neu erstellt wird, entzieht sich das Weiterleiten der Kontrolle des Anbieters.

WhatsApp wollte sich auf Anfrage von heise online nicht zur geplanten Veränderung äußern: "Wir haben im Moment nichts zu diesem Thema zu sagen", antwortete ein Sprecher.

(mki)