Gegen Rassismus: AMDs und Intels CEOs verurteilen aktuelle Situation in den USA

AMD-CEO Lisa Su und Intel-CEO Bob Swan äußerten sich zu den anhaltenden Unruhen in den USA nach dem Tod von George Floyd. "Das ist schockierend. Das ist außerordentlich verstörend. Wut, Frust, Traurigkeit, wo wir gerade stehen. Das muss angegangen werden", sagte Su im Gespräch mit Gary Shapiro, Leiter der Consumer Technology Association, welche die IT-Messe CES veranstaltet. "Ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern ist, aber wir haben ein Problem", erwiderte Shapiro.

Dem Gespräch zwischen Su und Shapiro hat die Webseite VentureBeat beigewohnt. Intel-CEO Swan verfasste indes einen offenen Brief an alle Mitarbeiter, in dem er hinterfragte, was jeder einzelne Mensch tun kann, um die Situation zu verbessern – angefangen bei eigenen Denkweisen.

Millionenspenden

Beide Unternehmen spenden an Wohltätigkeitsorganisatoren, die für die Rechte dunkelhäutiger Menschen einstehen. Intel ist mit einer Million US-Dollar dabei, die unter anderem an die Black Lives Matter Foundation und National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) gehen. Zudem unterstützt Intel die Forschungseinrichtung Center for Policing Equity, die sich mit der Beziehung zwischen Bürgern und der Exekutive auseinandersetzt, insbesondere der US-Polizei. AMD spendet ebenfalls an die NAACP sowie an die HBCU Foundation, die Schüler und Studenten fördert.

Su selbst ist in die USA ausgewandert. Sie wurde 1969 in Tainan an der taiwanesischen Westküste geboren und zog mit ihren Eltern im Alter von drei Jahren in die USA um. Am Massachusetts Institute of Technology hat sie ihren Doktor in Elektrotechnik gemacht, seit 2014 ist sie AMDs Firmenchefin. Bob Swan wurde in Syracuse, New York, geboren, hat einen Master in Betriebswirtschaft und ist seit Anfang 2019 Intels CEO.

(mma)