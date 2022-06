Gegen den Fachkräftemangel: Bring Your Own Team

Die auf Softwareentwickler spezialisierte spanische Jobbörse Manfred hat sich etwas Neues gegen den Fachkräftemangel einfallen lassen: Bring Your Own Team, kurz BYOT. Die Idee dabei: Auf der einen Seite gibt es gut eingespielte Teams, die gerne zusammenarbeiten, aber gemeinsam eine neue Herausforderung suchen. Und auf der anderen Seite stehen viele Unternehmen vor dem Problem, auf einmal mehrere Entwicklerstellen besetzen zu müssen. Hier sieht die Jobbörse Potenzial für die Vermittlung ganzer Teams.

Teams können sich auf der "Bring Your Own Team"-Seite registrieren. Sie werden dort anonym mit ihrer Qualifikation gelistet. Unternehmen wiederum können Interesse an einzelnen Teams bekunden oder ihre Bedürfnisse anmelden. Die Jobbörse versucht dann, einen Match zu finden. Dabei bauen sie auf ihre genauen Kenntnisse des Entwicklermarkts – laut eigener Aussage ist ein großer Teil der Mitarbeiter selbst Softwareentwickler.

Manfred betont, dass sie kein Interesse daran haben, Teams aktiv abzuwerben: Sie vermitteln lediglich Teams, die sich selbst bei Manfred bewerben. Und der Firma ist bewusst, dass die Vermittlung von Teams kein Selbstgänger ist: Auf Twitter verweisen sie auf den Finanzdienstleister Stripe, der vor einigen Jahren komplette Teams einstellen wollte, damit aber letztlich baden ging.

(odi)