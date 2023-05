Gehackt trotz 2-Faktor-Login: Wie man sich dagegen schützt | c’t uplink 48.2c

Die sogenannte Zweifaktor-Authentifizierung gilt im Allgemeinen als sicher. Wir geben einen Überblick der wichtigsten Methoden: per SMS, per Hardware – vor allem FIDO2-kompatiblen USB-Sticks wie dem YubiKey – oder per TOTP. Letzteres sind diese sechsstelligen PINs, die eine spezielle App erzeugt, die sogenannten Einmalpasswörter (Time Based One Time Password). Google hatte dazu vorige Tage eine Änderung der Authenticator-App angekündigt, was wir kurz (als noch nicht gut genug) einsortieren.

Wie das SMS-Verfahren knackbar ist, ist schon länger bekannt – neuerdings aber lassen sich auch die TOTP-Logins abgreifen, und zwar mit einem aufwändigen Phishing-Verfahren, das wir erklären. Dagegen hilft vor allem die übliche Vorsicht beim Anklicken von Links in zwielichtigen Mails, die allerdings auch immer weniger zwielichtig aussehen. Noch besser schützen die FIDO2-Keys, da sie die URL mitcodieren und daher bei einer falschen URL gar kein Passwort liefern.

Heute im Studio: Pina Merkert (KI-Expertin), Lutz-Labs (SSDs) und Niklas Dierking (2-Faktor-Login), Moderation Jörg Wirtgen. Wir sprechen über SSDs mit SATA-Anschluss zum Nachrüsten für alte PCs und Notebooks – auf YouTube ab Freitag zu sehen. Danach erklären wir, wie 2-Faktor-Authentifizierungen gehackt werden können und warum sie trotzdem sinnvoll sind – auf YouTube ab Samstag zu sehen. Schließlich diskutieren wir, wie sich künstliche Intelligenz auf die Medien und auf einige Jobs auswirken könnte – auf YouTube ab Donnerstag. Auf den anderen Podcast-Kanälen erscheint die gesamte Folge am Samstag.

Die c’t 10/2023 gibt’s am Kiosk, im Browser und in der c’t-App für iOS und Android.

(jow)