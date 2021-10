Gehäuse bauen mit Multiplex

Während heute fast alle benötigten Bauteile für die Elektronik im Internet zu finden sind, ist es um die Vielfalt der dazu notwendigen Gehäuse oft weniger gut bestellt. Viele der im Versandhandel angebotenen Exemplare aus Kunststoff erinnern eher an Dosen zur Aufbewahrung von Pausenbroten als an die schicken Gehäuse renommierter Gerätehersteller, sodass oft nur der Selbstbau in Frage kommt. Der scheitert jedoch häufig am mangelnden handwerklichen Know-how

Unser Artikel in der aktuellen Make 5/21 zeigt, wie sich mit gut erhältlichen Materialien auf einfache Weise ein ansprechendes Gehäuse herstellen lässt. Die sich ergebende Frontplattenhöhe von 4 beziehungsweise 6 Zentimetern ist für viele Laborgeräte ein geeignetes Maß, das zudem noch das Übereinanderstapeln mehrerer solcher Gehäuse erlaubt.

Weitere Themen im Heft: CD-Cover mit KI erkennen

KI-Projekt auf dem Raspberry-Pi: Zum CD-Regal gehen und mit verträumtem Blick ein Album auswählen - dieses in Streaming-Zeiten aussterbende Kulturgut belebt unser CD-Player aufs Neue. Das Magische daran: Man muss die Silberscheibe zum Anhören gar nicht entnehmen, es reicht, dem künstlich intelligenten Player das Cover zu zeigen.

