Gehaltsexpertin: "Inflation ist kein Grund für mehr Geld"

Im Mai lag die Inflationsrate bei 8 Prozent. Das bedeutet: Das Einkommen ist 8 Prozent weniger wert. Deshalb denkt laut einer YouGov-Umfrage jeder fünfte Deutsche darüber nach, den Kaufkraftverlust durch eine Gehaltserhöhung auszugleichen. Gehalts- und Verhandlungsexpertin Claudia Kimich rät von dieser Begründung allerdings ab: "Mehr Geld kann man wegen guter Leistung verlangen und nicht wegen einer stark gestiegenen Inflation." Die Informatikerin empfiehlt vor Gehaltsgesprächen, den eigenen Marktwert in Unternehmen herauszufinden, in denen man nicht unbedingt arbeiten möchte.

Marktwert und Leistung vs. Inflation

Rechtfertigt die hohe Inflation die Frage nach mehr Geld?

Nein, das tut sie nicht. Ich halte es für keine gute Idee, die Inflation als Argument für eine Gehaltserhöhung zu nutzen. Wenn man auf die letzten zehn Jahre schaut und voraussetzt, jährlich fünf Prozent mehr Gehalt herausgehandelt zu haben, ergibt das bei einem Jahresgehalt von 48.000 Euro eine Gehaltssteigerung von insgesamt rund 26.500 Euro. Wird demgegenüber eine Gehaltserhöhung auf dem Niveau der Inflation gestellt, ergibt das etwa 8.200 Euro. Die Zahlen sprechen eindeutig gegen die Inflation als Argument für mehr Geld.

Claudia Kimich, Informatikerin und Gehaltsexpertin

Sie könnte aber ein aktueller Anlass sein, um ein Gespräch über mehr Geld mit dem Vorgesetzten zu suchen?

Selbst als Argument dafür, ist die Inflation nur mit Vorsicht zu genießen, weil diesen Aufhänger selbstverständlich viele nutzen. Wird die Frage nach einer Gehaltserhöhung stattdessen mit einem besonderen persönlichen Erfolg verbunden, sind die Chancen auf mehr Geld deutlich höher als mit einem allgemeingültigen wirtschaftspolitischen Argument.

Weshalb?

Weil der Deal im Geschäftsleben ganz einfach so lautet: Leistung gegen Geld. Inflation hat nichts mit Leistung zu tun.

Beschäftigte müssen sich eine Gehaltserhöhung also verdienen?

So ist es. Steigende Preise und erbrachte Arbeitsleistung stehen in keinem Verhältnis zueinander. Wenn die Beschäftigten fürs Unternehmen einen Mehrwert generieren, ist dies das beste Argument für mehr Geld. Dass die Inflation die Kaufkraft schwächt, ist leider eine wirtschaftspolitische Tatsache. Doch IT-Fachkräfte gehören nicht zu den Geringverdienern, sodass die meisten die Folgen der Inflation nicht wirklich wahrnehmen werden – und sie daher als Argument auch nicht missbrauchen sollten.

Der Vorstand der IG Metall empfiehlt für die jetzt anstehende Tarifrunde der Metall- und Elektroindustrie 7 bis 8 Prozent höhere Entgelte für die kommenden 12 Monate zu fordern. Diese Steigerung liegt auf Höhe der Inflation und diese wird auch als Grund für die Forderung genannt.

Das macht schon Sinn, weil in Tarifverträgen keine individuellen Leistungen verhandelt werden. Letztendlich wird es wohl wie in all den Jahren zuvor auf einen Kompromiss hinauslaufen, der unter dieser Forderung liegt. In Verhandlungen für sich selbst hat jeder Beschäftigte die große Chance, mit seiner eigenen Leistung zu argumentieren.

Im Mai lag die Inflationsrate bei 8 Prozent. Wenn die Inflation kein Grund ist für eine Gehaltserhöhung, ist dann deren Höhe ein Anhaltspunkt für den Verhandlungsspielraum?

Wer eine vernünftige Leistung abgeliefert hat, kann ruhig 10 bis 15 Prozent mehr verlangen. Die Höhe der Inflationsrate spielt dabei keine Rolle.

Welche Bedeutung hat ein Verhandlungsspielraum: dient er dazu, sich in der goldenen Mitte zu treffen, sodass beide ihr Gesicht wahren?

Das ist eine Möglichkeit. Der Verhandlungsspielraum bestimmt sich vor allem am Nutzen, den die Beschäftigten fürs Unternehmen bringen. Wer 2 Millionen Euro eingespart hat, der tut sich selbstverständlich leichter, davon 0,5 Prozent als Gehaltserhöhung zu verlangen. Einen Spielraum braucht er dafür nicht. Wer in jedem Jahr eine besondere Leistung erbringt, kann auch in jedem Jahr eine Gehaltserhöhung zwischen 10 und 15 Prozent verlangen. Wer nicht fragt, bekommt nicht mehr. So einfach geht das Spiel ums Geld.

Für den Unternehmen wird auch alles teurer. Wenn der Vorgesetzte nun damit argumentiert, dass man in schwierigen Zeiten zusammenhalten müsse und auf ein höheres Gehalt zugunsten der Zukunftsfähigkeit der Firma verzichten, was dann?

Grundsätzlich können Unternehmen steigende Kosten in Form von Preiserhöhungen weitergeben. Beschäftigte können das nicht. Beim sicherlich häufig vorgebrachten Argument des Vorgesetzten kommt es darauf an, was für ein Typ das ist: Wenn es ein nüchterner Zahlen-Fakten-Mensch, zudem glaubwürdig ist, halte ich seinen Vorschlag für eine vernünftige Idee. Ich rate dazu, das dann schriftlich festzuhalten, dass man daran beteiligt wird, wenn es dem Unternehmen wieder besser geht. Die Krux bei Gehaltsverhandlungen ist nämlich ganz oft, dass das Unternehmen damit argumentiert, jetzt geht es uns schlecht und wir müssen sparen. Wenn es aber wieder gut geht, wird höchst selten freiwillig mehr bezahlt.

Informatiker sind bekanntlich Mangelware am Arbeitsmarkt. Kann sich ein Arbeitgeber eigentlich erlauben, zumindest einen Gehaltsausgleich für die Inflation auszuschlagen, ohne dass er seinen Mitarbeiter damit verärgert oder sogar verliert?

Ich rate dazu, sich vor einer Gehaltsverhandlung bei drei Unternehmen zu bewerben, zu denen man nicht gehen möchte, weil zwar die Stellen passen würden und vielleicht die Branche oder der Ort nicht.

… weshalb sollte sich jemand in Unternehmen bewerben, wo er oder sie nicht arbeiten möchte…

… weil er oder sie dann viel freier und frecher verhandelt, wenn einem nichts an dem Job liegt. 40 Prozent meiner Klienten nehmen solche Jobs dann dennoch an, weil sie teilweise ihr Gehalt verdoppeln. Bei diesen Scheinbewerbungen geht es darum, seinen Marktwert herauszufinden. Dieses Wissen dient als Grundlage für die Gehaltsverhandlung.

Gibt es aktuelle Anlässe, die eine Frage nach mehr Geld tatsächlich rechtfertigen?

Ja, alles, das dem Unternehmen einen Nutzen bringt und das im Idealfall messbar ist oder wenn sich etwas verändert hat, etwa neues Wissen durch Schulungen eines Mitarbeiters. Den größten Fehler, den insbesondere technisches Personal wie Informatiker und Ingenieure machen, ist, sich ohne Gehaltserhöhung befördern zu lassen. Im Nachhinein mehr Geld durchzusetzen, ist immer schwerer.

Warum?

Ganz einfach: weil man den Job schon für das geringere Gehalt macht und die Verhandlung deutlich leichter ist, wenn man für die Position gewollt wird. Für eine Gehaltserhöhung ist ein Erfolg notwendig und der ist in einer neuen Aufgabe schwerer zu schaffen, als in einer vertrauten.

(kbe)