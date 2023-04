Geheimdokumente: Warum die chinesische WZ-8-Drohne die USA in Sorge versetzt

Die über Discord-Chats der Öffentlichkeit preisgegebenen Geheimdokumente der USA offenbaren laut eines neuen Berichts weitere Details über eine Hightech-Spionagedrohne Chinas. Das US-Militär komme zu der Einschätzung, dass die Drohnen vom Typ WZ-8 mit über dreifacher Schallgeschwindigkeit und in sehr großer Höhe fliegen können. Damit seien sie in der Lage, Aktivitäten der US-Marine rund um Taiwan und Militärstützpunkte der USA auszuspähen. China sei inzwischen so weit, die Drohnen auch einsetzen zu können.

Die Washington Post zitiert aus den mutmaßlich von der National Geospatial-Intelligence Agency stammenden Dokumenten. Die Vereinigten Staaten verdächtigen ein junges Mitglied der Massachusetts Air National Guard, Hunderte von Dokumenten im Internet veröffentlicht zu haben. Der Tatverdächtige wurde festgenommen. Die Veröffentlichungen offenbaren zahlreiche Einschätzungen der USA über andere Länder und Krisenherde weltweit.

Eine Bedrohung für Taiwan

Die WZ-8-Drohnen wurden im Jahr 2019 anlässlich der Feierlichkeiten zum 70. Jahrestag der Gründung der Kommunistischen Partei Chinas das erste Mal öffentlich gezeigt. Seinerzeit wurde den tiefschwarzen Flugzeugen von Experten noch nicht zugetraut, voll einsatzfähig zu sein. Dies habe sich inzwischen geändert, geht aus den Dokumenten hervor. Die Drohne mit Raketenantrieb sei in Ostchina stationiert und unterstehe einer militärischen Einheit der Volksbefreiungsarmee, die darauf spezialisiert ist, die Ansprüche Chinas gegen Taiwan durchzusetzen, dessen Unabhängigkeit von der chinesischen Staatsführung nicht anerkannt wird.

Die Experten beim Militär gehen davon aus, dass die Drohne Echtzeitdaten für Konfliktstrategien und zur Ermittlung von Raketenangriffszielen liefern kann. Gegenwärtig sei sie nicht bewaffnet, was aber nachgerüstet werden könne. Das unbemannte Fluggerät, das laut der chinesischen Nachrichtenagentur Xinhua 11,5 Meter lang ist und eine Spannweite von 6,7 Metern hat, werde zunächst mit zweimotorigen H6-M Badger-Bombern auf Höhe gebracht und dann ausgeklinkt. Dort werden dann die beiden Raketenmotoren aktiviert. Den Einschätzungen der USA zufolge sei Taiwan schlecht auf die chinesische Luftüberlegenheit im Falle einer Invasion vorbereitet.

China rüstet massiv auf

Die Dokumente enthalten auch Informationen über weitere Spionageballons. In den vergangenen Monaten gab es einen Konflikt der USA mit China, da die angeblichen Wetterballons auch über den USA unterwegs waren.

China strebe an, bis zum Jahr 2027 militärisch in der Lage zu sein, Taiwan einzunehmen, heißt es. Zu diesem Zweck entwickele das Land auch Hyperschall- und Anti-Satelliten-Waffen. Die WZ-8-Drohne sei mit Luft-Luft-Waffen der USA aktuell schwer zu bekämpfen. Sowohl die USA als auch China wollten sich gegenüber der Washington Post nicht zu den Dokumenten äußern.

(mki)