Geheimnisverrat bei Apple im Podcast von Mac & i

Einerseits ist Apple eine der verschwiegensten Firmen der Welt, die bis zur großen Ankündigung auf durchinszenierten Keynotes nichts über neue iPhones, iPads oder Macs verrät. Andererseits gelingt es Apple seit Jahren immer seltener, die Kundschaft so richtig zu überraschen. Vor der eigentlichen Veröffentlichung kursieren häufig viele Details im Netz. Wir sprechen darüber, wie die Leaks in die News kommen, welche Konsequenzen es hat und was Konzernchef Tim Cook dagegen unternehmen will.

Immer mehr Leaks bei Apple

Johannes Schuster, Redakteur bei der Mac & i, begrüßt seinen Kollegen Ben Schwan, der als Online-Redakteur regelmäßig auf der Jagd nach neuen Leaks ist. Mit dabei ist auch Christoph Dernbach, der als ständiger freier Mitarbeiter für das Mac & i-Heft regelmäßig Artikel schreibt und hauptberuflich als Chefkorrespondent Digitales bei der Deutschen Presse Agentur arbeitet. In dieser Funktion wird er oft zu Apple-Veranstaltungen eingeladen.

Den ausführlichen Artikel "Das Leaker-Dilemma. Wie Apple immer wieder durchgesickerte Produktdetails zu schaffen machen" von den Autoren Christoph Dernbach und Ben Schwan lesen Sie in Mac & i 1/2022 und auf heise+.

