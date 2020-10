Geheimnisvolles Leuchten: Die Bilder der Woche (KW 40)

In die Bilderwoche von c't Fotografie starten wir diesmal mit einer Skyline. Nicht so spektakulär wie die von New York, nichts so prägnant wie die von Frankfurt und kaum so futuristisch wie die Türme von Dubai – vielmehr märchenhaft und gedrungen präsentiert DiSe.fotografie die Giebelfronten von Rothenburg ob der Tauber. Die untergehende Abendsonne bringt die kleinen Fensterchen der spitz zulaufenden Gebäude geheimnisvoll zum Glühen.

Auch das letzte Bild der Woche zeichnet sich durch eine geschickt inszenierte Lichtstimmung aus. Nicht mithilfe der Abendsonne, sondern mit einer gekonnten Blitzausrichtung erweckt Fotograf lichtbild einen Pilz zum Leben. Sein Schirm scheint aus dem Inneren heraus zu leuchten.

Bild 1 von 7 Die Bilder der Woche (KW 40) (7 Bilder)
(Bild: DiSe.fotografie)

(ssi)