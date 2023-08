Geleaktes Werkzeug schaltet zukünftige Windows-11-Funktionen frei

Microsoft hat versehentlich seine interne "StagingTool"-Anwendung geleakt, die von Mitarbeitern verwendet wird, um geheime, noch nicht veröffentlichte Windows-11-Funktionen zu aktivieren. Das meldet das US-Technikportal The Verge.

Anzeige

Der US-Tech-Konzern testet normalerweise experimentelle oder versteckte Windows-11-Funktionen in öffentlichen Builds des Betriebssystems, schreibt The Verge. Windows-Fans mussten sich demnach bisher auf Software von Drittanbietern verlassen, um Zugang zu geheimen Funktionen zu erhalten, die Microsoft noch nicht für alle Tester freigeschaltet hat.

Die zufällige Veröffentlichung von Microsofts StagingTool war Teil der "Bug Bash"-Veranstaltung Microsofts in dieser Woche. Bug Bash ist quasi eine öffentliche Fehlerjagd, bei der Windows-11-Testern täglich neue Herausforderungen meistern sollen. Auf diese Weise holen sich Microsoft-Ingenieure Rückmeldungen, um noch vorhandene Fehler vor einem großen Update zu beseitigen. Das nächste großes Windows-11-Update erscheint voraussichtlich im September. Wie aus einer internen Präsentation hervorgeht, will Microsoft Windows 11 komplett in die Cloud verlagern.

Windows-Community aktiviert geheime Funktionen

Der X-Nutzer XenoPanther hat das StagingTool am Mittwoch entdeckt, bevor Microsoft es Stunden später wieder entfernt hat. Das interne Werkzeug wird seither in der Windows-Community weiterverbreitet. Laut Bericht ist das StagingTool der ViveTool-App eines Drittanbieters sehr ähnlich, die Windows-Enthusiasten schon seit Jahren verwenden, um versteckte Windows-11-Funktionen zu aktivieren. StagingTool ist eine Befehlszeilenanwendung, mit der Feature-IDs umgeschaltet werden können, die bestimmte noch nicht veröffentlichte Teile von Windows-11 aktivieren.

Jedes mal, wenn Microsoft einen neuen Build zum Testen freigibt, halten Anhänger von Windows nach neuen Funktionen Ausschau. Es gibt versteckte Flaggen im Betriebssystem, die Funktionen aktivieren und es der Windows-Community ermöglichen, zu sehen, mit welchen OS-Erweiterungen Microsoft experimentiert, bevor das Unternehmen die neuen Funktionen überhaupt bestätigt hat. Microsoft ist sich durchaus bewusst, dass die Community diese geheimen Funktionen aktiviert, wie Verlautbarungen von Konzern-Mitarbeitern aus der Vergangenheit zeigen.

(akn)