Gematik lenkt bei Hardware-Tausch ein, E-Rezept auf Gesundheitskarte früher

Die Gematik GmbH hat für besonders sichere Hardware-Router, sogenannte Konnektoren, Alternativen zum anstehenden Gerätetausch beschlossen. Aufgrund auslaufender Kryptozertifikate sollen die Geräte ausgetauscht werden. Als Alternativen nennt die Gematik, die für das "sichere Gesundheitsnetz" zuständig ist, nun eine "Laufzeitverlängerung der TI-Gerätekarte oder einen Anschluss über eine Rechenzentrumslösung". Diese Optionen sieht die Gematik jedoch nur für Geräte, deren Zertifikate ab September 2023 auslaufen.

Für alle bis dahin zu ersetzenden Konnektoren gelte das nicht. Bis August 2023 müssen nach Informationen, die heise online vorliegen, zwingend lediglich die Konnektoren des Herstellers Compugroup Medical (CGM) ausgetauscht werden, die als einziger Hersteller bisher kein Update auf die Produkttypversion 5 (PTV 5) für die Konnektoren bereitgestellt hatte. Eine Anfrage von heise online dazu hat die Gematik bislang nicht beantwortet.

Weiterhin 130 Millionen Euro für Konnektortausch

Es scheint so, als ob auch die bereits von CGM ausgelieferten Konnektoren nicht mit PTV 5 kommen. Diese ist beispielsweise Voraussetzung für die elektronische Patientenakte der Version 2.0. Ursprünglich sollten rund 130.000 Geräte ausgetauscht werden, was Kosten in Höhe von rund 400 Millionen Euro mit sich bringen würde. Für das Jahr 2022 laufen nach Angaben der Gematik 15.150 Zertifikate in den Geräten ab, für das Folgejahr 58.083 Geräte und im Jahr 2024 insgesamt 54.914. Das heißt, dass bis einschließlich August 2023 insgesamt rund 56.000 Konnektoren ausgetauscht werden müssen, dies entspricht einer Summe von ungefähr 130 Millionen Euro.

Analysen von c't hatten ergeben, dass ein Hardware-Tausch nicht zwingend notwendig ist. Die c't hatte in diesem Zusammenhang verschiedene Alternativen für den Tausch der teuren Hardware vorgeschlagen. Dennoch wollten sowohl die Gematik als auch das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) von dem ursprünglichen Plan nicht abrücken. Daher wandten sich c't und heise online schließlich direkt an den Gesundheitsminister Karl Lauterbach.

Ebenso empfehlen die Gesellschafter der Gematik, das Finanzierungsmodell für die Anbindung an die TI anzupassen. Auch die Leiterin für Digitalisierung und Innovation im Bundesministerium für Gesundheit, Susanne Ozegowski, hatte Anfang August unter anderem faire Preise, mehr Wettbewerb und Qualität gefordert.

E-Rezept früher als geplant auf Gesundheitskarte

Das Einlösen des E-Rezepts mithilfe der elektronischen Gesundheitskarte (eGK) soll zudem früher als geplant kommen – zumindest ist die dafür nötige Spezifikation für Anfang September versprochen. Möglicherweise ist das eine Reaktion auf die Forderung der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) und weiteren Vereinigungen wie der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung und der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe. Die KVWL will sich nicht mehr aktiv an dem Test des E-Rezepts beteiligen, sofern es nicht bis spätestens im November mithilfe der eGK eingelöst werden kann.

Nach wie vor ist nicht bekannt, ob die Gesundheitskarte dafür in ein Kartenlesegerät gesteckt werden muss oder drahtlos mittels NFC-Funktion ausgelesen wird. Derzeit stellen Ärztinnen und Ärzte ihren Patienten das E-Rezept meist nur als Ausdruck zur Verfügung – sofern sie dafür ausgerüstet sind. Mit der E-Rezept-App der Gematik wird ein E-Rezept hingegen seltener abgerufen, was an dem komplizierten Anmeldeverfahren für die App liegt. Die Gematik will auch eine "komfortable und praxistaugliche Lösung" beim E-Rezept für Versand- und Online-Apotheken finden.

(mack)