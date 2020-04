Gemeinsames Batterieprojekt von BYD und Toyota nimmt Gestalt an

Der chinesische Autohersteller BYD (Build Your Dreams) und Toyota gaben heute (2. April 2020) bekannt, dass sie ihr geplantes Joint Venture zur Erforschung und Entwicklung von Batterie-Elektrofahrzeugen (BEVs) nun unter BYD Toyota EV Technology Co., LTD. (BTET) registriert haben.

Die gemeinsame Forschungsarbeit soll im Mai 2020 beginnen. Hirohisa Kishi von Toyota wird als Vorsitzender fungieren, Zhao Binggen von BYD wird Chief Executive Officer (CEO). Der neue Vorsitzende Kishi sprach von „freundschaftlicher Rivalität beider unternehmen” und sagte: „Wir wollen BEVs mit überlegener Leistung für die Bedürfnisse der Kunden in China entwickeln.” CEO Zhao Binggen kommentierte: „Unsere Vision ist ein kundenorientierter Mobilitätsstil im Einklang mit der Natur.”

Zunächst Limousinen und SUVs der Marke Toyota

In einer gemeinsamen Vereinbarung vom 19. Juli 2019 haben die Unternehmen angekündigt, gemeinsam zwei Fahrzeugtypen entwickeln zu wollen – Limousinen und SUVs. Die Modelle werden unter der Marke Toyota angeboten und voraussichtlich zwischen 2020 und 2025 in China auf den Markt kommen. Die Partnerschaft umfasst auch die Entwicklung von Traktionsbatterien für die Fahrzeuge.

Toyota ist an einer Zusammenarbeit mit dem ursprünglichen Batteriehersteller BYD interessiert, um seinen Nachholbedarf in Sachen Batterie-Autos zu decken, nachdem man jahrelang Hybrid- und Brennstoffzellentechnologie bevorzugt hat. BYD hingegen baut seit 1995 Batterien, Motoren und Leistungselektronik, nahm 2008 als erstes Unternehmen der Welt die Massenproduktion von Plug-in-Hybrid-Elektrofahrzeugen (PHEVs) auf und war von 2015 bis heute weltgrößter Produzent von BEVs und PHEVs.

(fpi)