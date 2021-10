Genfer Autosalon 2022 abgesagt

Der traditionsreiche Genfer Autosalon findet auch im kommenden Jahr nicht statt. Es hätten zu wenig Veranstalter eine Teilnahme zugesagt, sagte ein Sprecher. Geplant ist die nächste Ausgabe nun 2023. Reiseeinschränkungen wegen der Pandemie behinderten die Anreise von Ausstellern, Besuchern und Journalisten, teilten die Veranstalter mit. Zum anderen hätten Autohersteller durch den Halbleitermangel andere Prioritäten.

Die Geneva International Motor Show (GIMS) hatte ihre Anfänge vor mehr als 100 Jahren. Sie gehörte neben der IAA in Deutschland, der Motor Show in Tokio und der Detroit Auto Show zu den wichtigsten Automessen der Welt. Die Veranstalter hatten den Autosalon schon in diesem und im vergangenen Jahr aufgrund der Pandemie abgesagt.

Lesen Sie auch Genfer Autosalon 2021 abgesagt

(mfz)