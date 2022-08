Geologie: Weg der Erde durch Milchstraße half wohl bei Entstehung der Kontinente

Ein Forschungsteam hat womöglich einen Zusammenhang zwischen der Entwicklung der Erdkruste und dem Weg der Erde durch die Milchstraße gefunden. Durch Gesteinsanalysen in Australien und in Grönland hat die Gruppe um den Geologen Chris Kirkland von der Curtin University in Perth einen Rhythmus der Entstehung der Erdkruste gefunden. Diese wurde demnach etwa alle 200 Millionen Jahre verstärkt.

Die Epochen passen zu Perioden, in denen das Sonnensystem mit der Erde in Gebieten der Milchstraße unterwegs war, in denen die Sternendichte höher war, schreiben sie. Dadurch könnten mehr Kometen aus den fernen Randregionen des Sonnensystems Richtung Erde geschleudert worden sein.

Eine "aufregende Verbindung"

Erklärung der gefundenen Verbindung (Bild: NASA/JPL-Caltech/ESO/R. Hurt/Kirkland et al.)

Die Himmelskörper wären dann vermehrt in die Erde eingeschlagen, erläutert die Forschungsgruppe jetzt. Dadurch sei die Erdoberfläche alle 200 Millionen Jahre verstärkt aufgeschmolzen worden, wodurch etwa die Kerne der späteren Kontinente entstanden seien. Gefunden haben sie den Rhythmus durch Analyse des Alters und der Isotopensignatur von Mineralien aus sehr alten geologischen Strukturen in Westaustralien und im Südwesten Grönlands. Es handelt sich also nicht um ein regionales Phänomen. Das Team hat auch bereits mehrere "geologische Ereignisse" wie Einschlagskrater mit dem Weg des Sonnensystems durch die Milchstraße in Verbindung bringen können. Ihre Forschungsarbeit hat die Gruppe im Fachmagazin Geology veröffentlicht.

Sollte sich der Fund bestätigen, wäre das eine aufregende Verbindung zwischen Prozessen auf der Erde und der Bewegung unseres Sonnensystems durch die Galaxie, ordnet Kirkland die Arbeit ein. Bislang sei man gemeinhin davon ausgegangen, dass die Bildung der Erdkruste allein von Prozessen im Inneren unseres Heimatplaneten angetrieben werden. Sollte die Entstehung der Kontinente, der Landmassen, auf denen wir leben und auf denen wir die meisten unserer Bodenschätze finden, mit der Passage des Sonnensystems durch die Milchstraße verknüpft werden, werfe das ein völlig neues Licht auf die Entstehungsgeschichte unseres Planeten und seinen Platz im Kosmos.

