Geometrie des Alltags: Die Bilder der Woche (KW 28)

In dieser Woche waren die ausgewählten Bilder von Linien, Bögen und Spiralen geprägt. Drei Schwarz-Weiß-Bilder stachen in ihrer Schlichtheit besonders hervor.

Klaus-Peter Kubik schreibt zu seiner strahlenden Treppenansicht: "Das Foto "RWTH X" wurde in Aachen aufgenommen. Während eines Besuchs in der Stadt hatte ich die Möglichkeit, einige Fakultäten der dortigen Hochschule zu besuchen und fand dort dieses eindrucksvolle Treppenhaus. Der Blick nach oben ist immer eine lohnenswerte Perspektive und zeigt hier die schöne Spiralenform, die Beleuchtung und das verglaste Dach. Fotografiert wurde mit einer Olympus OM-D E-M1 mit 7-14er Objektiv bei 7 mm (14 mm im KB-Format)."

Der Fotograf Michael Kanitz hat ein Bild mit Linien eingereicht, die Schutznetze auf einer Baustelle darstellen. Vor einem horizontal gestreiften Hintergrund spannt sich ein Netz in verschiedenen Winkeln. Das Auge sucht und findet keine schlüssige Erklärung für Anfang und Ende der Linien.

Das Bild des Tages von metapix bleibt noch minimalistischer und zeigt ein Dreieck, das wie eine Säule plastisch im Raum zu schweben scheint.

In Andalusien entdeckte Dirk Selig einen Blickwinkel durch einen Torbogen, der die dahinter liegende Palme einrahmt. Die Krone des Baumes passt sich perfekt der Rundung der Mauer an. Er berichtet:

"Fotografiert habe ich mit einer Canon R6 und dem Weitwinkelobjektiv FR 15-30 mmF4.5-6.3 IS STM) 1/200 Sek. Blende f9 Iso 100 im RAW Format. Die Herausforderung war den Dynamikumfang zu beherrschen. Damit der Himmel hinter der Palme nicht ausbrennt, habe ich das Bild unterbelichtet. Der Bogen war vor der Bearbeitung fast schwarz. Mit dem Programm Lightroom konnte ich dann die Tiefen des Bogens bei der Nachbearbeitung aufhellen. Die modernen Sensoren ermöglichen das Vorgehen, da sich das Rauschverhalten sehr verbessert hat."

Das Blumenfoto von Boeing-707 zeigt eine Gruppe Blüten, die in verschiedener Abstufung zusammenstehen. Ihr Aufbau besticht aber wieder durch die perfekte Anordnung ihrer Blütenstruktur.

Das Bild des Tages am Samstag von Torsten Spang zeigt ein Boot in der Abendsonne. Der Blick folgt dabei den Planken, die vorne symmetrisch zusammenlaufen. Torsten Spang berichtet: „Das Bild entstand in Dänemark, Thorupstrand, Nordjütland. Hier werden die Fischerboote mit einer Winde oder Schleppern an Land gezogen, einen Hafen gibt es nicht. Dieses Bild entstand zum Sonnenuntergang […]“

Das Foto eines Eichhörnchens begeisterte diese Woche auf Facebook besonders viele Leser. Der Fotograf Georg May schreibt, wie es zu dem Bild kam: „Die Aufnahme stammt aus meinem Garten, wo die Eichhörnchen sich zusammen mit vielen anderen hungrigen Tierchen am Futterhaus treffen. Eines der Eichhörnchen (auf dem Foto übrigens hochschwanger) wartet dabei stets am Gartenzaun so lange, bis es einigermaßen ruhig ist und wagt sich erst dann mit aller Vorsicht in Richtung Futter. Dabei posiert es für mich als Hobbyfotograf in idealer Weise. Die auf dem Foto eingenommene Pose hat mit deshalb besonders beeindruckt, weil sie so wirkt, als möchte sie mich kurz begrüßen.“

Alle Bilder der Woche finden Sie in der folgenden Bilderstrecke:

