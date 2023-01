Gerüchteküche: Neue Macs am Dienstag?

Bei Apple steht offenbar am heutigen Dienstag die Vorstellung neuer Geräte an. Davon gehen bekannte Gerüchteköche aus. So behauptet der Leaker Jon Prosser – der allerdings nicht immer richtig liegt –, Apple werde frische Produkte per einfacher Pressemitteilung vorstellen. Einen Termin für eine Veranstaltung hat der Konzern nicht angekündigt. Auch MacRumors äußerte sich ähnlich.

Es könnte ein Mac sein – oder gleich mehrere

Es gibt verschiedene Möglichkeiten von Geräten, die von Beobachtern erwartet werden. Allesamt sind sie Macs. So soll Apple neue MacBook-Pro-Modelle mit M2 Max und M2 Pro in der Pipeline haben, ebenso ein auf 15 Zoll aufgeblasenes MacBook AIr M2. Die neuen MacBook-Pro-Maschinen waren bereits im vergangenen Herbst erwartet worden, Apple hatte aber offenbar Lieferschwierigkeiten. Zuletzt gab es Spekulationen, dass die Verzögerungen anhalten könnten.

Weiterhin steht Apples eigentlich für 2022 vorgesehener erster Mac Pro mit Apple Silicon noch immer aus. Hier glaubt die Gerüchteköche mittlerweile, dass sich das Gehäuse angeblich nicht verändern wird. Zu einem neuen MacBook Air würde wiederum passen, dass dieses gerade seinen 15. Geburtstag gefeiert hat. Weiterhin wird auch auf einen überarbeiteten Mac mini mit M2-Chip gewartet.

Handfeste Infos aus einer Datenbank

All das sind zunächst Spekulationen. Handfeste Infos gibt es allerdings auch. So wurde mit Datum 11. Januar ein neuer Mac in einer kanadischen Regulierungsdatenbank entdeckt. Die Maschine mit der Modellnummer A2779 könnte ein MacBook Pro sein. Die sogenannte Industry Canada Radio Equipment List erfasst Hardware mit Funktechnik. Der Eintrag besagt, dass ein "MacBook Pro" über ein WLAN-Modul mit Wi-Fi 6E – ein Novum beim MacBook Pro – verfüge. Damit wird auch das 6-GHz-Band abgedeckt, sofern man einen passenden Router hat. Ansonsten sollen die neuen MacBook-Pro-Modelle das aktuelle Design behalten, neben den schnelleren SoCs womöglich flotteren RAM kriegen.

Egal was Apple auch ankündigt: Es ist damit zu rechnen, dass die entsprechende Pressemitteilung gegen späten Mittag europäischer Zeit herausgeschickt wird. 14 Uhr 30 MEZ ist eine bei Apple beliebte Zeit, weil dies 5 Uhr 30 kalifornischer Zeit beziehungsweise 8 Uhr 30 Westküstenzeit entspricht. Mac & i wird berichten, sobald uns Informationen vorliegen.

(bsc)