macOS 14 bekommt wohl wenige Neuerungen, weitere Details zu iOS 17

In wenigen Wohen wird Apple seine nächsten Betriebssysteme vorstellen. Während es zu iOS 17 bereits einige interessante Details gibt, wurde zu macOS 14 fast nichts bekannt. Im Podcast der Gerüchteportals MacRumors hieß es nun, es sei mit einem "Minor Update" für das Mac-Betriebssystem zu rechnen, das wie üblich den Namen eines kalifornischen Ortes erhalten soll.

macOS 13 mit vielen Neuerungen

Im Gegensatz dazu hatte Apple in macOS 13 alias Ventura, das im vergangenen Oktober schienen war, an vielen Stellschrauben gedreht. So kommt das System mit komplett neuen Einstellungsdialogen, die sich an iOS und iPadOS orientieren – und bei vielen Nutzern zunächst für Verwirrung sorgten. Es gibt die neue Darstellungsoption des Stage Manager (ebenfalls vom iPad gewöhnt), neue Berechtigungen und diverse Änderungen an der Oberfläche.

macOS 14, dessen Codename bislang noch nicht durchgesickert ist, könnte hier vor allem eine Stabilisierung bringen. Im MacRumors-Podcast heißt es dazu unter anderem, dass Apple vor allem darauf setzt, Funktionen anderer Systeme auf den Mac zu holen, um eine "konsistente Cross-Platform-Erfahrung" zu ermöglichen. Das Update sei weder "bahnbrechend noch bedeutend". Das passt wiederum zum allgemeinen Mac-Jahr 2023, das sich bislang eher langweilig anlässt.

iOS 17 mit verbessertem "Wo ist?"

Weiterhin hieß es in dem Podcast, an dem auch Bloomberg-Mann Mark Gurman beteiligt war, dass Apple auf dem iPhone sowohl an der Karten-App Wallet als auch an der "Wo ist?"-Anwendung arbeiten wird. Apple will wohl verstärkt auf Ortsdienste setzen und das Spektrum an Möglichkeiten für AirTags und Geräteauffindung ausbauen. Gurman will hierzu in den kommenden Wochen mehr Details verraten, sagte er.

Für iOS 17 bereitet Apple weiterhin erstmals ein offiziell nutzbares Sideloading vor, was der Konzern auf Druck der EU-Kommission umsetzt. Eine neue Journaling-App ist angeblich geplant und die Dynamic Island auf iPhone 14 Pro und 14 Pro Max bekommt das Siri-Icon. Weiterhin gibt es Hoffnung auf interaktive Widgets, eine verbesserte Spotlight-Suche und eine im Sinne der Barrierefreiheit leichter umzukonfigurierende Oberfläche.

