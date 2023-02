Ein Finger reicht, um iPhone und iPad zu bedienen. Mit den richtigen Gesten und Multitasking-Funktionen lässt sich aber noch viel mehr aus den Apple-Geräten herausholen – ebenso wie mit den richtigen Einstellungen. Um die verschiedenen Steuerungs- und Bedienmöglichkeiten von iOS und iPadOS geht es in Episode 39 des Apple-Podcasts von Mac & i.

Malte Kirchner und Leo Becker besprechen mit ihrem Redakteurskollegen Sebastian Trepesch, was iOS für Fortgeschrittene eigentlich auszeichnet und ob die beiden einst so schlanken Betriebssysteme nicht langsam zu überfrachtet und kompliziert werden. Auch geht es um die Frage, ob Apple bei den unzähligen Einstellungen nicht langsam ausmisten sollte. Die in Deutschland frisch gestartete Fahrradnavigation von Apple Karten sowie die kommenden Neuerungen in iOS 16.4 sind ebenfalls Thema.

Der Apple-Podcast von Mac & i erscheint mit dem Moderatoren-Duo Malte Kirchner und Leo Becker seit Anfang 2023 im Zwei-Wochen-Rhythmus. Neben Gesprächen mit Gästen zu Fachthemen werden dabei auch die Hörerinnen und Hörer sowie Aktuelles stärker eingebunden. Wir freuen uns über Zuschriften und Fragen an podcast@mac-and-i.de.

