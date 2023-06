Gesundheitscheck mit Health und Apple Watch im Podcast von Mac & i

Die Uhr als gesundheitliches Frühwarnsystem: Dieses Ziel verfolgt Apple mit der Watch, die kontinuierlich neue Sensoren und Gesundheitsfunktionen erhält. Der bislang größte Sprung war das in die meisten Modelle integrierte 1-Kanal-EKG sowie die auf allen Uhren verfügbaren Warnungen bei einer möglichen Herzrhythmusstörung (Vorhofflimmern). Parallel dazu erhöht der Hersteller die Messfrequenz und erfasst beim Schlaf-Tracking neben dem Puls auch Atemfrequenz und Temperatur, was etwa Einblick in den Verlauf eines Infekts geben kann.

In Episode 46 des Apple-Podcasts von Mac & i klären Malte Kirchner und Leo Becker mit ihrer Kollegin Inge Schwabe, welche Schlüsse sich aus den verschiedenen Gesundheitsdaten ziehen lassen, wie man sich in der sperrigen Datensammelstelle Apple Health auf dem iPhone zurechtfindet und was weitere Funktionen wie Achtsamkeit, Sauerstoffsättigung, Lautstärkewarnungen und Sturzerkennung taugen. Wir besprechen außerdem die Unterschiede in Hinblick auf die Sensoren der verschiedenen Apple-Watch-Modelle.

Thema sind zudem die neuen Bedienungshilfen in iOS 17 sowie die Frage, ob sich verhindern lässt, dass iOS wichtige Programme wie Warn-Apps still auslagert und damit praktisch außer Gefecht setzt.

Die ganze Folge als Audio-Stream (RSS-Feed) zum Anhören und Herunterladen:

Alle zwei Wochen eine neue Folge

Der Apple-Podcast von Mac & i erscheint mit dem Moderatoren-Duo Malte Kirchner und Leo Becker seit Anfang 2023 im Zweiwochenrhythmus. Neben Gesprächen mit Gästen zu Fachthemen binden wir dabei auch die Hörerinnen und Hörer sowie aktuelle Entwicklungen stärker ein. Wir freuen uns über Zuschriften und Fragen an podcast@mac-and-i.de.

Der Apple-Podcast von Mac & i lässt sich per RSS-Feed (Audio oder Video) mit jeder Podcast-App der Wahl abonnieren – von Apple Podcasts über Overcast bis Pocket Casts. Zum Ansehen oder Anhören findet man ihn auch in Apples Podcast-Verzeichnis (Audio oder Video) und bei Spotify. Auf YouTube erscheinen neue Videos der Aufzeichnung im Kanal von Mac & i.

Einen Überblick über die bisherigen Podcast-Episoden der Mac & i gibt es hier, in der vorausgehenden Folge ging es um die besten Apps zur Fahrradnavigation.

