Gesundheitsnetz: CCC-Hacker entschlüsselt sicheren Speicher von TI-Konnektor

CCC-Hacker Fluepke hat einen Konnektor – einen besonders sicheren Router – der Firma Secunet analysiert und das Betriebssystem des Konnektors in einer virtuellen Maschine (VM) zum Laufen gebracht. Er will sich damit unter anderem in das Gesundheitsnetz (die Telematikinfrastruktur, TI) der für die Digitalisierung des Gesundheitswesens zuständigen Gematik GmbH einklinken – für weitere Analysen.

Seinen Fortschritt dokumentiert Fluepke seit zwei Wochen auf Twitter.

Bei seiner Analyse stellte er fest, dass wesentliche Teile der Datei-Systeme verschlüsselt vorliegen. Die Herausforderung für den Hacker bestand darin, auf das gesicherte Linux-Betriebssystem des Konnektors zuzugreifen. Die App-Partition und die Konfigurations-Partition entschlüsselte er mithilfe der Smart Card – der sogenannten gerätespezifische Sicherheitsmodulkarte Typ Konnektor (gSMC Typ K). Mit der Seriennummer der Kartenleser auf dem Konnektor-Mainboard war es ihm möglich, die PIN der gSMC-K zu ermitteln. Zudem war die Kommunikation zwischen Karte und Konnektor unverschlüsselt.

Daher konnte er die Kommunikation mitschneiden und in einer Replay-Attacke in seiner VM erneut abspielen (Replay-Attacke). Die Kartenlesegeräte band er über den Virtual-Smart-Card-Emulator ein. Dabei zeigte sich, dass es bei dem Secunet-Konnektor offenbar keine Hardware-seitige Verknüpfung zwischen der Konnektorkarte und der Konnektor-Hardware gibt. Die gSMC-K ist an das Dateisystem gebunden, da sie die Schlüssel für das Dateisystem enthält. Wenn die Karte aus dem Konnektor herausgenommen wird, funktioniert die Entschlüsselung laut Fluepke nicht mehr.

SINA im Telekommunikationsgesetz verankert

In dem Konnektor befinden sich verschiedene Dateisysteme, manche von ihnen sind verschlüsselt. Um darauf zugreifen zu können, startete Fluepke den Linux-Kernel mit dem Entschlüsselungsmodul "dm-crypt-sina.ko". Dem Entschlüsselungsmodul stellte er die zuvor mitgeschnittene Kommunikation der gSMC-K zur Verfügung. So konnte er alle Dateisysteme mounten und auslesen.

Der Name des Kryptomoduls deutet darauf hin, dass die Konnektor-Hardware mit der von Secunet und dem Bundesamt für Informationstechnik (BSI) entwickelten "Sichere Inter-Netzwerk Architektur" (SINA) verwandt ist. SINA dient dazu, über das Internet Daten der höchsten Geheimhaltungsstufe zu verschicken. Entsprechende Geräte (SINA L2 Box, SINA L3 Box) setzt beispielsweise die Bundeswehr ein. Internet-Provider ab einer bestimmten Größe sind gemäß Telekommunikationsgesetz (TKG) im Rahmen eines automatisierten Auskunftsverfahrens dazu verpflichtet, SINA-Boxen einzusetzen. Die von der Secunet skizzierte SINA-Architektur ähnelt der des Konnektors.

Ist die TI kompromittiert?

Fluepke selbst betont, dass er lediglich den Secunet-Konnektor entschlüsselt, aber die TI nicht angegriffen hat. Dies ist lediglich mit einer auf einen Arzt angemeldeten SMC-B und einem entsprechenden VPN-Zugangsdienst möglich. Nur auf diese Art und Weise sollte es möglich sein, Zugang in die Produktivumgebung der TI erhalten und dort nach Schwachstellen zu suchen. Daher ist die TI derzeit nicht kompromittiert.

