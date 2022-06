Gesundheitswesen: Oracle vollzieht Übernahme von Cerner

Oracle steigt in die Gesundheits-IT ein. Am Mittwoch hat der US-Konzern die Übernahme der Cerner Corporation, die vor allem Systeme zur Verwaltung von Gesundheitsdaten anbietet, abgeschlossen. Bis zum Stichtag am 6. Juni seien Oracle knapp 70 Prozent der Cerner-Aktien angeboten worden, teilte der Datenbankspezialist am Dienstag mit. Damit werde die Übernahme am Mittwoch vollzogen.

28 Milliarden US-Dollar

Oracle hatte die Übernahme im Dezember 2021 angekündigt. Bei einem Angebot von 95 US-Dollar pro Aktie liegt der Kaufpreis für Cerner bei rund 28,3 Milliarden US-Dollar (25 Milliarden Euro). Es ist die größte Übernahme in der Unternehmensgeschichte von Oracle. Gründer und CTO Larry Ellison verspricht nicht weniger als eine neue Generation von Gesundheitsinformationssystemen.

In der vergangenen Woche hatten die Wettbewerbshüter der EU-Kommission grünes Licht gegeben und damit die letzte regulatorische Hürde für die Übernahme abgeräumt. Die Übernahme werfe keine wettbewerbsrechtlichen Bedenken auf, auch weil sich die Geschäftsfelder der zwei Unternehmen nicht überschneiden, teilte die Kommission dazu mit.

Gesundheitswesen im Visier von Big Tech

Cerner hat seinen Sitz in North Kansas City im US-Bundesstaat Missouri. Das Unternehmen hat rund 26.000 Mitarbeiter und erwirtschaftete im Jahr 2021 einen Umsatz von 5,77 Milliarden US-Dollar. Cerner soll am Standort bleiben und als eigenständige Abteilung von Oracle weitergeführt werden, hieß es.

Das Gesundheitswesen gilt angesichts der fortschreitenden Digitalisierung als lukrativer Markt für IT-Riesen. Mit der Übernahme des KI-Spezialisten Nuance im vergangenen Jahr hat Microsoft seinen Fußabdruck im Gesundheitsbereich vergrößert.

(vbr)