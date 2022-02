"Ghostwire Tokyo": Bethesda und Sony zeigen Gameplay und Release-Termin

Das Action-Horrorspiel "Ghostwire Tokyo" kommt am 25. März in den Handel. Das haben Sony und Entwickler Tango Gameworks in einem gemeinsamen Showcase angekündigt, der auch den bisher besten Blick aufs Gameplay offenbart.

"Ghostwire Tokyo" ist ein Kuriosum: Entwickler Tango Gameworks gehört zu Bethesda, das wiederum Teil von Microsoft ist. Dennoch wird "Ghostwire Tokyo" zum Release am 25. März nicht auf der Xbox spielbar sein. Hintergrund ist ein Exklusivdeal mit Microsoft-Konkurrent Sony, den Bethesda noch vor der Übernahme durch den Xbox-Hersteller ausgehandelt hatte.

Trailer zu "Ghostwire Tokyo"

Entsprechend erscheint erst einmal nur auf der Playstation 5 und dem PC, wo das Spiel im Epic Games Store und auf Steam gekauft werden kann. "Ghostwire Tokyo" ist eines von zwei Bethesda-Spielen, die aufgrund frührer Verträge mit Sony vorübergehend nicht auf die Xbox kommen: Das bereits erschienene "Deathloop" der Arkane Studios ist das zweite. Beide Titel sollen zu einem späteren Zeitpunkt auf Xbox-Konsolen verfügbar werden, Termine gibt es aber noch nicht.

Tango Gameworks sitzt in Tokio

"Ghostwire Tokyo" wurde im Sommer 2019 angekündigt, der für 2021 geplante Release wurde zuletzt verschoben. Überhaupt hatte Bethesda überraschend wenig aus "Ghostwire Tokyo" gezeigt. Das nun veröffentlichte Showcase ist das erste Mal, dass ausführliche Gameplay-Szenen zu sehen sind.

Entwickler Tango Gameworks sitzt selbst in Tokio und hat zuvor die ebenfalls japanisch angehauchten Horror-Spiele "The Evil Within" und "The Evil Within 2" entwickelt. Der zweite Teil kam 2017 auf den Markt, seitdem sind fast fünf Jahre vergangen – genug Zeit für die Entwicklung einer komplett neuen Franchise.

