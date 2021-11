Gigabit-Kabel treibt Vodafones Neukundengeschäft​

Vodafone Deutschland hat seinen operativen Gewinn im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2021/22 bei stabilem Umsatz um knapp 8 Prozent gesteigert. In den sechs Monaten von April bis September wuchs der Service-Umsatz im Vergleich zur Vorjahresperiode leicht um 1,2 Prozent auf 5,78 Milliarden Euro, teilte das Unternehmen am Dienstag in Düsseldorf mit. Zugleich wuchs der bereinigte Betriebsgewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen nach Leasing (Ebitda aL) um fast 8 Prozent auf 2,89 Milliarden Euro.

Als Service-Umsatz erfasst das Unternehmen die Einnahmen aus Kundenverträgen für Festnetz- oder Mobilfunkleistungen. Der ausgewiesene Umsatz umfasst 2,54 Milliarden Euro von Mobilfunkkunden und 3,24 Milliarden Euro aus Festnetzverträgen. Weitere Einnahmen eingerechnet hat Vodafone im Halbjahr 6,45 Milliarden Euro eingenommen, was verglichen mit dem Vorjahr einem Wachstum von 1,2 Prozent entspricht.

31 Millionen Mobilfunkkunden

Zum Abschluss des zweiten Quartals verzeichnete Vodafone 31,2 Millionen Mobilfunkkunden, davon 61 Prozent in Laufzeitverträgen. Im ersten Halbjahr konnte der Anbieter 54.000 neue Vertragskunden und 143.000 neue Prepaidkunden hinzugewinnen. Auch getrieben vom IoT-Angebot wächst die Anzahl der SIM-Karten im Vodafone-Netz um 3,5 Millionen auf 61,9 Millionen.

Im Festnetz hat Vodafone im ersten Halbjahr insgesamt 39.000 neue Kunden gewinnen können und damit insgesamt 10,97 Millionen Festnetzkunden. Für Kabelanschlüsse weist Vodafone 86.000 Neukunden aus, wovon ein Teil aus alten DSL-Verträgen kommt. Bei DSL-Kunden ist insgesamt ein Rückgang zu verzeichnen. Knapp 40 Prozent der Kabel-Neukunden entscheiden sich bei Vodafone mittlerweile für einen Tarif mit Gigabit-Bandbreite. 13,38 Millionen Kunden beziehen Kabelfernsehen von Vodafone, das sind rund 100.000 weniger als vor einem halben Jahr.

Vodafone Deutschland hat rund 16.000 Beschäftigte, davon sind 5000 an der Firmenzentrale in Düsseldorf tätig. "Unsere Techniker haben Deutschlands größtes Gigabit-Netz für aktuell über 23 Millionen Haushalte ausgebaut", sagte Deutschlandchef Hannes Ametsreiter. Auch das 5G-Netz sei inzwischen für 35 Millionen Menschen verfügbar. "Unsere Ausbau-Ambitionen haben wir damit übertroffen."

Deutschland wichtigster Markt

Die Gruppe konnte ihren Gesamtumsatz im ersten Halbjahr um 5 Prozent auf 22,49 Milliarden Euro steigern, wie Vodafone am Dienstag in London mitteilte. Bei einem operativen Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen nach Leasing (Ebitda aL) in Höhe von 7,56 Milliarden Euro (+8 Prozent) verzeichnet das Unternehmen einen Gewinn von 1,28 Milliarden Euro. Vodafone Deutschland macht zum Reingewinn keine Angaben.

Die Deutschlandtochter trägt inzwischen knapp ein Drittel des Service-Umsatzes und 38 Prozent des bereinigten Betriebsergebnisses der britischen Muttergesellschaft bei. Vodafone sieht in Deutschland noch Wachstumschancen bei integrierten Produktangeboten mit Mobilfunk und Festnetz im Paket.

(vbr)