Gigafactory: Tesla plant keine Batteriefertigung mehr für Grünheide

Tesla plant für seine erste Fabrik in Europa zunächst mit Bauarbeiten bis in den März 2021 hinein. Das geht aus einem aktualisierten Antrag für die umweltrechtliche Genehmigung hervor, der am Donnerstag veröffentlicht wurde. Aus den Unterlagen geht auch hervor, dass Tesla gegenüber einer früheren Planungsversion keine Batteriefertigung mehr plant.

Als im November 2019 Teslas Pläne für Brandenburg bekannt wurden, war die Rede davon, dort sollten das SUV Model Y und Batterien gefertigt werden.

Die Produktion in Grünheide nahe Berlin, die im Juli 2021 aufgenommen werden soll, ist laut Tesla-Antrag in einem Betrieb mit drei Schichten an 24 Stunden pro Tag vorgesehen. Aus der Prognose für den Umfang des Lärms beim Betrieb geht hervor, dass Tesla pro Schicht von 2100 Beschäftigten ausgeht. Für das Gesamtprojekt veranschlagt Tesla 677,7 Millionen Euro Kosten.

500.000 Autos

In der Fabrik ist eine maximale Produktion von 500.000 Fahrzeugen pro Jahr geplant. Dabei soll die Zahl so schnell wie möglich auf das Maximum hochgefahren werden.

Zu Beginn des Genehmigungsverfahrens im Dezember 2019 war die gesamte Vorhabensfläche von etwa 300 ha bewaldet. Nach der Erlaubnis vom 14. Februar 2020 wurden 92 ha gerodet.

Bürgerbeteiligung

Mit der Veröffentlichung der Antragsänderungen ist nun die zweite Bürgerbeteiligung im Genehmigungsverfahren eingetreten. Bis zum 3. September 2020 haben Bürger die Möglichkeit, Einwendungen einzureichen. Das Genehmigungsverfahren läuft nach Angaben des Umweltministeriums weiter. 373 Einwendungen werden derzeit geprüft und bearbeitet, hieß es vorige Woche.

Mit dem Standort Grünheide will Tesla seine Präsenz in Europa ausbauen. Eine Fabrik auf diesem Kontinent betreibt das Unternehmen bisher in Tilburg in den Niederlanden. Dort werden das Model S und X gebaut. Vor gut drei Jahren kaufte Tesla den deutschen Maschinenbauer Grohmann in Prüm in der Eifel, der auf Fertigungslinien spezialisiert ist. So kommt Tesla in Europa auf bisher 5500 Mitarbeiter. (anw)