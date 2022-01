Gigantisches Wachstum: 2021 mit NFTs 25 Milliarden US-Dollar umgesetzt

Mit dem Verkauf von NFTs wurden im vergangenen Jahr fast 25 Milliarden US-Dollar (22 Milliarden Euro) umgesetzt, nach nicht einmal 100 Millionen US-Dollar (88 Millionen Euro) im Jahr davor. Das geht aus Daten des Branchenmagazins DappRadar hervor, über die zuerst Reuters berichtet hat. Der Nachrichtenagentur zufolge gab es vor allem im dritten Quartal 2021 einen immensen Umsatzsprung bei NFTs, das Wachstum setzte sich dann aber nicht in gleichem Maß fort – trotzdem entfallen fast 90 Prozent der Umsätze auf die zweite Jahreshälfte. Rekordmonat sei der August gewesen, danach seien die Werte rückläufig gewesen. Erst im Dezember habe es wieder ein Wachstum gegeben.

Die nächste Blase?

Non-Fungible Tokens, kurz NFTs, sind eine Kryptowährungs-Technik und lassen sich am einfachsten als digitale Besitzurkunde beschreiben. Der Hash eines Datenpakets, das von der Urheberin oder dem Urheber der Originaldatei auf einer Blockchain-Infrastruktur mit einem private Key signiert wird, lässt sich mit solchen Tokens öffentlich nachvollziehbar verwalten. So kann digitalen Inhalten ein eindeutiger Besitzer oder eine eindeutige Besitzerin zugeordnet werden. Im vergangenen Jahr war ein regelrechter Hype um die Technik entstanden, nicht nur die Kunstwelt war darauf aufgesprungen, in ganz verschiedenen Branchen gab es Ankündigungen, auch auf NFTs setzen zu wollen. Teilweise seien die Preise im vergangenen Jahr so enorm gestiegen, dass manche NFTs schon nach Tagen weiterverkauft wurden, schreibt Reuters.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

Andere Branchenexpert:innen kommen bei der Berechnung der Gesamtsumme aller NFT-Käufe teilweise niedriger an als DappRadar. Das liegt unter anderem daran, dass nicht alle Verkäufe in gleicher Weise auf den großen Blockchains eingetragen werden, die für solche Listen ausgewertet werden. Trotzdem kommen alle auf zweistellige Milliardensummen. Die 2021 für NFTs ausgegebene Geldsumme entspricht unter anderem der Summe, die im vergangenen Jahr Staaten zugesagt wurde, um beim Kohleausstieg zu helfen, setzt Reuters die Menge in Relation. Das teuerste einzelne NFT bleibt demnach weiterhin Digitalkunstwerk "Everydays: The First 5000 Days", das im Frühjahr für 69 versteigert worden war. Bei der Versteigerung von Hunderttausenden NFT zu dem Kunstwerk "The Merge" waren Anfang Dezember sogar über 91 Millionen US-Dollar zusammengekommen.

(mho)