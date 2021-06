Gigaset Smart Doorbell: Smarte Video-Türklingel mit Aufzeichnungsfunktion

Mit der Smart Doorbell One X bietet Gigaset erstmals eine Videotürklingel für das eigene Smart-Home-System an. Neben einem Live-Stream in Full-HD auf das Smartphone erlaubt Gigaset auch eine kostenpflichtige, Cloud-basierte Aufzeichnung. Zudem lässt sich die Video-Türklingel mit dem Nuki Smart Lock 2.0 verbinden.

Tür öffnen aus der Ferne

Dadurch ist es möglich, nicht nur die vor der Tür stehende Person zu erkennen, sondern ihr auch aus der Ferne die Tür per Smartphone zu öffnen. Die Kamera lässt sich ebenfalls per Cloud in Gigasets eigenes Smart-Home-System, Gigaset Elements, einbinden. Gigaset setzt dafür auf eine WLAN-Verbindung (802.11n).

Die für den Betrieb notwendige Energie bezieht die Smart Doorbell One X über die Verkabelung der bisherigen Türklingel. Eine zusätzliche Stromquelle, beispielsweise eine Batterie, ist nicht erforderlich.

Die Gigaset-Türklingel besitzt eine Full-HD-Kamera sowie Mikrofon und Lautsprecher für eine Gegensprechfunktion. Ein integrierter Bewegungsmelder sowie eine Infrarot-Nachtsichtfunktion ermöglichen zudem die Überwachung des Eingangsbereichs. Der Erfassungsbereich (Blickwinkel von 115° horizontal und 57° vertikal) lässt sich in der App definieren. In der Cloud gespeicherte Aufnahmen verfügen über eine geringere Auflösung (1280×720p). Die Kosten für die zusätzlichen Cloud-Angebote richten sich je nach Anzahl eingebundener Kameras und Aufzeichnungslänge. Die Gigaset Smart Doorbell One X lässt sich zudem auch in die Systeme von Philips Hue und Alexa einbinden.

Das Smart-Home-System von Gigaset umfasst verschiedene Pakete und Einzelprodukte, wie Heizkörperthermostate, Überwachungskameras und Tür/Fenstersensoren.

()